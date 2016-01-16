Xiaomi Mi Power bank 20000mAh: внешний аккумулятор моей мечты

В первую очередь Xiaomi ассоциируется со смартфонами и прошивкой MIUI, но в начале 2016 года можно с уверенностью сказать, что наибольших успехов компания добилась на рынке аксессуаров. Фитнесс-трекеры, наушники, павербанки – если нужно что-то из перечисленного, а бюджет на покупку ограничен, то с большой вероятностью вы выберете именно продукцию Xiaomi. И если в наушниках существует такая субъективная характеристика как звук, а от носимой электроники может требоваться конкретная функциональность, то внешний аккумулятор должен просто заряжать и соответствовать заявленным характеристикам. Именно поэтому батарейки Xiaomi практически вне конкуренции – работают как надо, стоят недорого, еще и красивы. Сегодня мы познакомимся с самой продвинутой из них.

Аксессуар для обзора предоставлен Xiaomi.ua

Дизайн, разъемы, эргономика

Xiaomi Mi Power bank 20000mAh упакован так же, как и остальные аккумуляторы бренда: простая коробка из белого картона, минимально превышающая размеры аксессуара.

Кроме самого устройства, внутри вы найдете кабель microUSB-USB длинной 318 мм и миниатюрную инструкцию-брошюру на китайском языке. Как видим, комплектация традиционно минимальная.

Наверняка вы помните, что отличительной особенностью всех предыдущих павербанков Xiaomi были алюминиевые корпуса. При этом алюминий выступал несущей основой корпуса, а не просто декоративным элементом.

Справа — первая модель Xiaomi Power bank 10400 mAh

В Mi Power bank 20000mAh все по-другому. Производитель полностью отказался от металла, теперь корпус пластиковый. Мне кажется, что сожалеть неочем – алюминиевый корпус наверняка сделал бы аккумулятор тяжелее, а может быть и дороже. К тому же, к прошлым моделям очень часто приходилось докупать чехол, который защищал от возможных царапин как сам аксессуар, так и заряжаемые им устройства.

Внешний аккумулятор выпускается в белом цвете, корпус пластиковый. На верхнем и нижнем торце материал матовый, а по периметру глянцевый. На нем не видны отпечатки пальцев. Я пользовался аккумулятором почти месяц, брал с собой в поездки, носил в рюкзаке. За это время внешний вид не претерпел изменений, хотя на корпусе можно найти пару микроцарапин. В любом случае, уверен, что пластик будет дольше сохранять «товарный вид».

Слева направо: Huawei Honor 6, Xiaomi Mi Power bank 20000mAh, Xiaomi Redmi Note 3

С точки зрения эргономики, аккумулятор порадовал. Спереди и сзади корпус рельефный, поэтому аккумулятор не выскальзывает из рук. Собрано все хорошо и размеры, как для заявленной емкости, оптимальные – по ширине и высоте павербанк сравним с современными 5-5,5 дюймовыми смартфонами. Получается, что в процессе зарядки удобно положить на стол аккумулятор, а на него смартфон (если у последнего не очень скользкий корпус).

Клавиша включения/проверки заряда расположилась в верхней части правой грани, служебная информация – на нижней, сверху – два USB и microUSB между ними. Для визуализации уровня заряда встроенных батарей, как и раньше, используются четыре аккуратных точечных диода.

Конечно, в столь емком аккумуляторе хотелось бы видеть дисплей, который показывал бы заряд с точностью до одного процента, а может еще какую-то информацию, но это сказалось бы на цене.

Функциональность, тестирование

По официальной информации, во внешнем аккумуляторе используются батареи LG или Panasonic суммарной емкостью 20000 мАч. Павербанк оснащен стандартным набором защит от короткого замыкания, перегрева и т.д. Кроме большой емкости эта модель обладает поддержкой технологии Qualcomm Quick Charge 2.0. Она позволяет заряжать совместимые устройства быстрее.

Сравним характеристики актуальных Xiaomi Mi Power bank:

Емкость, мАч 20000 16000 10000 5000 «Отдаваемая» емкость, мАч 12700 10000 6250 3300 Размеры, мм 141.9 x 73 x 21.8 145 x 60.4 x 22 91 x 60.4 x 22 125 x 69 x 9.9 Вес, г 338 350 207 156 Разъемы 2 x USB 2 x USB 1 x USB 1 x USB Ток 2 x 5.1В/2.1А (до 3,6А одновременно) 2 x 5.1В/2.1А (до 3,6А одновременно) 1 x 5.1В/2.1А 1 x 5.1В/2.1А

Благодаря использованию пластика и батарей с большей плотностью хранения заряда размеры павербанка на 20 А*ч минимально отличаются от модели емкостью 16 А*ч, а вес оказывается меньше. Любопытно, что компания указывает, какую «реальную» емкость сможет отдать аккумулятор – это суммарная емкость батарей устройств, которые получится зарядить.

Полностью заряженного внешнего аккумулятора хватит чтобы, например, зарядить Apple MacBook 1.2 раза или iPhone 6 целых 7 раз. Я проверил заявленные характеристики с помощью устройств, которые оказались под рукой. Павербанк смог два раза полностью зарядить севший Sony Xperia Z5 Premium, разряженный Samsung Galaxy Note 5, а остатка заряда хватило чтобы добавить 63% заряда Xiaomi Redmi Note 3. Если просуммировать емкости аккумуляторов, получится примерно 12400 мАч (производитель не соврал).

Мы проверили работу аккумулятора в разных режимах. Qualcomm Quick Charge 2.0 позволяет зарядить севший Galaxy Note 5 примерно за 1:40, Xperia Z5 Premium за 2:30 (последние полчаса смартфон «добирает» 5% заряда). Xiaomi Redmi Note 3 не поддерживает Quick Charge, он заряжается где-то за 2:30. Стоит учитывать, что хотя у обеих USB идентичные характеристики, при одновременной работе они смогут отдавать суммарный ток до 3,6А. Если полностью разряженный павербанк поставить на зарядку и подключить к нему другие устройства, то сначала зарядятся они, а уже потом сам аккумулятор.

Итоги

У компании в очередной раз получился отличный аксессуар. Новый Mi Power bank 20000mAh лишен критичных недостатков, на мой вкус, он во всем лучше старых аккумуляторов Xiaomi. Использование пластика позволило сделать модель легче, совместимые устройства смогут заряжаться быстрее, тут два USB и даже в локальных интернет-магазинах он стоит вполне разумных денег. Поэтому, если нужен максимально емкий аккумулятор для поездок, путешествий и зарядки целой кучи устройств – перед вами первый кандидат на покупку.

Редакция благодарит магазин Xiaomi.ua за предоставленный для обзора Mi Power bank 20000mAh

Обновлено: В процессе обсуждения материала наш читатель, Алексей Симоненко, обратил внимание на то, что Xiaomi Mi Power bank 20000mAh заряжает устройства в обычном режиме и технология Qualcomm Quick Charge 2.0 поддерживается только самим аккумулятором во время зарядки, при использовании соответствующего ЗУ. Чтобы окончательно расставить точки над «i», мы проверили это с помощью USB-тестера:

Как выяснилось, я ошибся, в аккумуляторе действительно есть только «односторонняя» поддержка быстрой зарядки для зарядки самого аккумулятора, а устройства он заряжает в режиме 5.1В/2.1А (до 3.6А одновременно). В целом, это открытие не делает аккумулятор принципиально хуже — это по-прежнему хороший павербанк, который позволит относительно быстро заряжать смартфоны и планшеты.