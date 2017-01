xXx: State of the Union (2005), сиквел шпионского боевика об агентах-экстремалах из команды xXx, стал настоящей катастрофой – оказалось, что без Вина Дизеля «Три Икса» никому и не нужны. Фильм получил крайне негативные отзывы и с треском провалился в прокате. В 2006 г. Вин Дизель объявил, что вернется в третьей части картины, названной соответственно xXx: The Return of Xander Cage. К сожалению, на возвращение ушло целых 10 лет.

xXx: Return of Xander Cage / «xXx: Реактивизация» Жанр боевик

Режиссер Ди Джей Карузо

В ролях Вин Дизель (Ксандер Кейдж), Дипика Падуконе (Серена Унгер), Донни Йен (Сян), Тони Джа (Коготь), Сэмюэл Л. Джексон (агент Гиббонс), Руби Роуз (Адель Вулф), Нина Добрев (Бекки Клиридж), Айс Кьюб (Дариус Стоун), Майкл Биспинг (Сокол), Тони Коллет (Джейн Марке), Ники Джем (Лазарь), Рорри Маккен (Факел) и др.

Студии Paramount Pictures, One Race Films, Revolution Studios

Год выпуска 2017

А может быть, не к сожалению, а к счастью, потому что xXx: The Return of Xander Cage — на редкость бессмысленное и неинтересное кино, снятое, похоже, с одной лишь целью – потешить самолюбие Вина Дизеля.

Итак, Ксандер Кейдж совсем не погиб, как нам пытались рассказать в xXx: State of the Union, а жив-здоров и живет в свое удовольствие где-то на задворках цивилизации. Как обычно, проводит время в поисках адреналина и красивых девушек. Чтобы вернуть бывшего агента в дело, нужна серьезная причина, и ей становятся падающие на города Земли искусственные спутники и смерть старого товарища. Вин Дизель, простите, Ксандер Кейдж собирает новую команду и отправляется надирать задницу плохим парням, которые внезапно оказываются… Впрочем, я могу позволить себе и пару спойлеров, сюжет xXx: The Return of Xander Cage шит белыми нитками и догадаться, что герои Донни Йена, Дипики Падуконе и Тони Джа — совсем не злодеи, в состоянии даже ребенок. Фильм снят с прицелом на китайский прокат и частично на китайские деньги, так что китайские актеры по определению не могут быть среди плохих. Это современный Голливуд, привыкайте.

В новую команду к Вину Дизелю позвали исключительно селебрити. Донни Йен и Тони Джа, пожалуй, одни из лучших на сегодня мастеров восточных единоборств. Дипики Падуконе – одна из самых знаменитых и высокооплачиваемых индийских актрис. Плюс диджеи, виджеи, музыканты, певцы, футболисты и т.п. Чтобы зрители всех ключевых для проката фильма рынков смогли выбрать своего героя.

Проблема в том, что на всем остальном решили сэкономить. Сценарий и диалоги писал, похоже, сам Вин Дизель. Они буквально сочатся, исходят пафосом. Да, Ксандер Кейдж — самовлюбленный идиот, но в первом фильме он по крайней мере не рассказывал об этом каждому встречному. Здесь же чуть ли не каждая сцена начинается с чего-то вроде: «Да, это я, великий Ксандер Кейдж, и я ВЕРНУЛСЯ!!!». Первые три раза это весело. Следующие десять раз – терпимо. Но на двадцатый начинает немного надоедать. Ну а сцена с демонстрацией татуировок – это вообще какой-то детский сад, спор о том, у кого кулечки в песочнице больше. Чем-то все это напоминает незабвенных The Expendables, но Вин Дизель все-таки еще не настолько стар, чтобы сниматься в подобных фильмах.

Не все хорошо и с трюками. Если в первом xXx (2002), большинство трюков выглядело безумными, но в целом возможными, в xXx: The Return of Xander Cage всю трюки кажутся нарисованными. Прыжок с телевышки в тропиках на горных лыжах? Снайпер, в течение получаса удерживающая десятикилограммовую винтовку на весу? Столкновение самолета и спутника? Серьезно?! В том же Furious 7 многие трюки были сделаны вживую, здесь же даже банальные мотоциклетные гонки выглядят более-менее приемлемо лишь благодаря монтажу. Единственный настоящий трюк во всем фильме – 200-ая авария Факела, да и то, легшую на спину машину в следующем кадре перевернули и переложили на крышку другому авто. Знаете, это уже просто халтура и неуважение к зрителю.

А вот к дракам претензий нет. Донни Йен и Тони Джа отрабатывают свои деньги честно, и двигаются они по-прежнему прекрасно. А ведь Донни Йену (да, это он же был в Rogue One: A Star Wars Story) уже 53! Молодец.

Эпическая финальная перестрелка удивила отсутствием в углу счетчика трупов на манер Hot Shots! Когда число перебитых оперативников NSA перевалило за первую сотню, лично я сбился со счета.

Бесспорно, трудно требовать от экстрим-боевика какой-то драматургии, отточенных диалогов и актерской игры, но существует все же какой-то базовый уровень, который должен обеспечивать любой AAA-фильм. К сожалению, xXx: The Return of Xander Cage до него не дотягивает, он скорей похож на какой-то низкобюджетный капустник для фанатов, бессмысленный и беспощадный.

Единственная причина, по которой можно пойти на xXx: The Return of Xander Cage – вы влюблены в Вина Дизеля и не пропускаете ни один его фильм. Если же вы ищете боевик со спортсменами-экстремалами и эффектными трюками, пересмотрите лучше прошлогодний Point Break – он на порядок красивей, реалистичней и качественней.