Yi M1: обзор первой беззеркальной камеры от Yi Technology (Xiaomi)

Yi M1 — это продукт Yi Technology, достаточно молодой компании основанной в 2014 году, занимающейся разработкой современных технологий визуализации и входящей в концерн Xiaomi. Многих удивил анонс этой камеры, сказалось привычное доминирование японских и корейских производителей на сформированном рынке фототехники. Учитывая отсутствие должного опыта у компании в специфическом производстве, мы не ждём чего-то новационного от Yi M1, но это первая попытка специалистов из «Поднебесной» создать серьезный аппарат для фотографии, что заслуживает внимания.

Устройство предоставлено магазином Xiaomi.ua

Комплектация, дизайн и эргономика

Своего владельца Yi M1 встречает в качественной картонной коробке черного цвета. К нам приехала расширенная комплектация, с двумя объективами: 12-40mm — зум-объектив с плавающим значением диафрагмы f / 3.5-5.6, вторая линза 42,5mm — это светосильный фикс-объектив с апертурой f / 1.8 и возможностью переключаться в режим макро.

Обе оптической системы сделаны из пластика и собраны неплохо, но когда их держишь в руках ощущение дешевизны не покидает. Особенно это касается портретного объектива, кольцо фокусировки которого — не более чем имитация.

В коробке также присутствует USB-кабель с зарядкой, ткань для чистки объектива и нашейный ремешок, визуально неплохого качества, но есть вопросы к его надежности, сегменты для петель достаточно тонкие и со временем будут деформироваться, что может повлечь за собой выскальзывание пуговки.

Yi M1 представляет собой компактную камеру, выполненную в минималистическом стиле, с возможностью смены объективов. Она доступна в двух цветах: серый металлик и матовый черный.

Внешне новинка напоминает устройство легендарного немецкого фотобренда Leica TL, на этом сходства заканчиваются. Корпус почти полностью выполнен из пластика, за исключением некоторых функциональных элементов среди которых, конечно же, место крепления объектива. Качество отделочных материалов соответствует ценовой категории продукта — удивить нечем.

Вес камеры с батареей составляет всего 280 грамм. Габариты — 113.5×64.3×33.6 мм. Аппарат, несмотря на свои небольшие размеры, удобно лежит в руке. Добавляет плюсов эргономике небольшой выступ на лицевой панели с прорезиненной накладкой, выполняющий роль хвата.

Немногочисленные органы управления сосредоточены на верхней панели: включатель-выключатель питания обрамляющий кнопку спуск, колесо изменения параметров, колесо выбора режимов с немного утопленной в него кнопкой записи видео. Также здесь находится, закрытый заглушкой, горячий башмак для работы с внешними вспышками или радиосинхронизатором, по бокам которого расположились отверстия микрофона.

Разъемы mini USB, micro HDMI и картоприемник формата SD — закрыты заглушкой на правой панели.

На передней панели есть только лампа подсветки автофокуса и замок байонета.

Тыльная сторона встречает встроенным сенсорным 3-дюймовый LCD дисплеем с разрешением 1040000 точек, с его помощью происходят все взаимодействия с камерой. Назвать его отзывчивым можно с натяжкой, реагирует на прикосновения неуверенно. Запаса яркости достаточно для управления в помещении, но на улице при ярком солнце могут возникнуть проблемы.

Справа, возле дисплея разместились две механические кнопки: просмотра изображений и возврата в меню, а также функциональная клавиша, отвечающая за назначение точки фокусировки в режиме съемки, и управления некоторыми вспомогательными операциями в режиме просмотра.

Аккумулятор располагается в шахте на нижней грани корпуса. Отсек находится на близком расстоянии от штативного гнезда и доступ к нему, при работе со штативом будет заблокирован.

Функциональность

Одним из основных достоинств камеры, является 20-мегапиксельный сенсор Sony IMX269 Micro Four Thirds (17.3 x 13 mm). Размер пикселя на этом сенсоре, составляет 3.3 μm. Это довольно много, в сравнении с другими широко распространенными технологиями. Чем крупнее пиксель, тем, соответственно, больше его площадь, а значит, и количество собранного света. Таким образом, получаем более высокую светочувствительность матрицы, что позволяет уменьшить шум при высоких значениях ISO. Еще одним большим плюсом можно назвать соблюдение стандартов Micro Four Thirds — это дает возможность использовать весьма широкий парк оптики, не ограничиваясь комплектной.

Камера имеет 81 точку фокусировки и поддерживает определение лица в кадре. На практике у Yi M1 существуют проблемы с фокусом, который довольно часто промахивается, скорость его также не впечатляет.

Максимальное разрешение снимков — 5184 x 3888 точек, поддерживается работа с sRGB и расширенным цветовым пространством AdobeRGB, диапазон ISO от 100 до 25 600 единиц. Yi M1 поддерживает сохранение данных в формате Adobe RAW DNG. Открытость стандарта позволит без труда найти удобный конвертер или программное обеспечение для обработки файлов. Формат поддерживается даже некоторыми популярными мобильными приложениями, такими как, например, Snapseed.

Удобная синхронизация с мобильными устройствами через Bluetooth 4.0 и Wi-Fi Direct позволяет передавать готовые снимки на смартфон через приложение YI Mirrorless для последующей обработки и публикации в социальной сети.

К сожалению, на момент обзора, без проблем с функциональностью приложения не обошлось: файлы RAW в отличии от JPEG не передавались на мобильное устройство, модуль интерфейса для дистанционного управления камерой отсутствовал. Вполне возможно, как это зачастую принято у китайских разработчиков на стадии продаж — его еще «допиливают».

Приятным бонусом станет запись видео в формате 4K (4096 x 2060, 30p / 75 Mbps, MOV, H.264, AAC), но его качество очень сильно страдает из-за отсутствия оптической стабилизации в объективах, а также работы автофокуса. Мелкие детали при панорамировании в сложных сценах сливаются в кашу, заметны артефакты. Разработчикам следует поработать над алгоритмом считывания информации с матрицы. Ручные настройки в режиме видео отсутствуют, контролировать изображение не представляется возможным — для бытового уровня подойдет, но не более.

Производитель указывает, что камера способна сделать 450 снимков от одного заряда батареи, этого показателя вполне достаточно, чтобы чувствовать себя уверенно. Но стоит учитывать и тот факт, что при длительной съемке видео, в максимальном разрешении, автономность будет падать значительно быстрее.

Интерфейс

Разработчики сделали сенсорное управления камерой максимально приближенным к интерфейсу в мобильных телефонах.Такое решение необходимо для того, чтобы не испугать неопытного пользователя и упростить процесс съемки. Всё привычно и интуитивно понятно, после первого включения камеры новичок не растеряется. Единственное, в чем следует разобраться, так это в значениях иконок, но без этого никуда — это азы.

Отдельно стоит отметить режим с заготовками поз, он действительно работает. Для начинающих фотографов — это настоящая находка, позволяющая сделать симпатичные снимки, не потратив лишнего времени. Но не стоит забывать, что волшебной кнопки нет и важно уметь правильно донести идею словами до модели.

Качество снимков

При съемках в JPEG камера обеспечивает неплохое качество, но стандартные установки не всегда дают правильную цветопередачу. Часто фотоаппарат ошибается с балансом белого в автоматическом режиме.

Фотографии, сдаленные с помощью зум-объектива 12-40mm

С ростом чувствительности шумы закономерно повышаются, ISO 3200 можно считать пригодным в большинстве ситуаций.

Снимки стенда с разными значениями ISO

Порадуют снимки полученные при помощи портретного объектива, без него покупку этого аппарата можно считать бесполезной. Рисунок мягкий, характер боке чем-то напоминает таковой в старых советских объективах. Приятной особенностью будет возможность делать фото в макро-режиме, для этого в конструктиве предусмотрен переключатель.

Фотографии, сдаленные с помощью фикс-объектива 42,5mm

Выделить снимки полученные с помощью зум-объектива особо нечем. Если появится желание достичь лучших результатов, и поэкспериментировать со сложными условиями освещения, всегда можно воспользоваться сохранением данных в формате RAW и уже в процессе постобработки добиться желаемого результата.

Редакция благодарит магазин Xiaomi.ua за предоставленную для тестирования камеру