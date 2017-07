Yonder: The Cloud Catcher Chronicles — милая пацифистская адвенчура, вдохновленная сериями Zelda и Harvest Moon, перемежающая исследование мира, сбор ресурсов и крафтинг с выполнением квестов и занятием фермерством.

Yonder: The Cloud Catcher Chronicles Жанр Adventure

Платформы Windows/PlayStation 4

Разработчики Prideful Sloth

Издатель Prideful Sloth

Официальный сайт, Steam

То, что в процессе создания The Cloud Catcher Chronicles немногочисленные разработчики из Prideful Sloth поглядывали в сторону Breath of the Wild, заметно невооруженным глазом, Yonder временами выглядит как буквальная цитата из недавних приключений Линка. Но проявляется это сходство, увы, гораздо реже, чем хотелось бы, поскольку Yonder не копирует одну Zelda, а пытается предложить игроку своеобразный сборник различных механик, позаимствованных из целого ряда отличных игр. Получается немного сумбурно.

На остров Гемеа главный герой попадает в результате кораблекрушения, и первым делом отправляется на поиски пропавших членов экипажа. В процессе поисков становится очевидно, что занесло нас в какое-то попросту райское место — тут нет конфликтов, аборигены максимально дружелюбны как друг с другом, так и с чужаком, а хищные животные и опасные монстры здесь не водятся. Все бы хорошо, если бы не Мгла, темный непроходимый туман, начавший покрывать определенные участки острова, делая их непригодными для жизни.

Разумеется, местные жители справиться с напастью не могут, а вот наш герой — без проблем. Стоит лишь заручиться поддержкой волшебных фей, живущих повсюду на этом самом острове, и облака Мглы начнут рассеиваться одно за другим. Чем больше пораженная Мглой область или чем более ценную находку она скрывает от героя, тем больше фей требуется для рассеивания тумана, так что приходится оглядываться по сторонам — редкие существа могут скрываться как в соседнем дереве, так и внутри какой-то древней головоломки, которую придется решить для того, чтобы убедить фею последовать за героем. Над решениями особо думать, увы, не приходится, игра-то в первую очередь для детей, но главная проблема не в этом, а в том, что выглядит вся эта история с Мглой крайне неубедительно. Площадь пораженной территории не растет со временем, никакого вреда сама Мгла не наносит ни герою, ни окружающим, разве что путь куда-то перекроет или окажет негативное влияние на надои в отдельно взятой зоне игрового мира. На глобальную угрозу никак не тянет — так, максимум досадное неудобство. Неудивительно, что разработчики и не требуют от игрока уделять все свое внимание борьбе с туманом, позволяя отвлекаться на множество побочных заданий, обустройство персональной фермы или банальное исследование окружающего мира.

Фактически, вы и вовсе не обязаны следовать за основной сюжетной линией, на Гемеа и так дел невпроворот, но с небольшим уточнением — все это не будет иметь смысла. В игре множество различных занятий, но какой-либо практической пользы от них нет, как и стимула ими заниматься. Вы можете найти всех спрятавшихся котов на острове, но это ни на что не повлияет. Вы можете вступать в различные гильдии ремесленников или заделаться фермером, но ради чего? Торговли в игре как таковой нет, здесь царит натуральный обмен, так что ни скопить состояние, ни пустить его в дело не выйдет. Усилия, потраченные на обустройство фермы, приручение животных и посадку овощей, принесут разве что моральное удовлетворение, ведь продукцию проще получить у торговцев, предложив им на обмен ресурсы, буквально валяющиеся под ногами. Никто не запрещает отправиться выполнять задания здешних жителей, но в большинстве своем они сводятся к бесконечному поиску необходимых предметов и доставке их определенному персонажу. Можно потратить не один час, собирая реагенты для постройки моста через ущелье, но стоит ли оно того, если быстрее просто ходить в обход? Вы можете бесконечно долго собирать реагенты для приготовления блюд, но какой в этом смысл, если персонаж не испытывает голод?

Да что там голод, у героя вообще нет никаких показателей — ни уровней, ни здоровья, ни навыков в традиционном понимании. С другой стороны, для чего ему это все, если в Yonder полностью отсутствует насилие? Здесь нет сражений, нет врагов, нет совершенно никакой возможности нанести себе вред. При падении с высоты персонаж самостоятельно раскрывает зонт и планирует на нем, при попадании в воду (плавать герой не умеет) он просто снова оказывается на берегу. И это хорошо, когда мы говорим о детской игре. Собственно, The Cloud Catcher Chronicles можно смело рекомендовать родителям, переживающим о том, что их ребенок сможет столкнуться с жестокостью в виртуальном мире: эта игра далека от жестокости настолько, насколько это вообще возможно. С другой стороны, она, как и многие другие исключительно детские развлечения, ориентирована на процесс, а не на результат, что может стать проблемой, если игрок — взрослый. Там, где ребенок увидит веселую и очень милую песочницу, богатую различными развлечениями, взрослый будет концентрировать внимание на упущенных возможностях. Здесь есть динамическая смена времени суток и погодных условий. Эх, если бы это на что-то влияло. А сколько тут рецептов! Вот бы еда еще была для чего-то нужна. В горных поселениях ощущается острая нехватка дерева, но они богаты на металлы, которых так не хватает в лесной части острова? Было бы неплохо, если бы торговля имела смысл, правда?

Другими словами, присмотритесь к Yonder: The Cloud Catcher Chronicles если у вас в семье есть маленький ребенок: эта игра сумеет увлечь его надолго; взрослым же посоветовать ее тяжело — врядли вы найдете здесь что-то новое для себя, а на одной милой графике и приятной музыке далеко не уедешь.



