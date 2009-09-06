10 дистрибутивов Linux для нетбуков (краткий обзор)

Нетбуки стремительно набирают популярность, что не удивительно, они очень удобны и цена их приемлема. Правда зачастую предустановленные ОС не особо радуют. Если с Windows XP на нетбуке можно работать, то неповоротливая Vista или консольный вариант Linux совсем не впечатляют. Благо, сейчас появилось много сборок ОС Linux специально для нетбуков, что же они могут предложить пользователю? О наиболее популярных сборках я кратко расскажу в этом обзоре.

DebianEeePC

Установочный образ (16МБ) http://eeepc.debian.net/debian/images/debian-eeepc.img

Инструкция по установке (англ.) wiki.debian.org/DebianEeePC/HowTo/Install

Как утверждают авторы проекта, основной его особенностью является полная поддержка Asus Eee PC. Заявлена очень хорошая поддержка моделей 701, 900 и 900A, модели 901, 1000 и 1000H тоже поддерживаются, но могут быть проблемы с драйверами для wifi. Остальные модели тоже должны работать, но возможно придётся делать некоторые настройки вручную.

Установка производится с флеш-накопителя, куда необходимо предварительно записать установочный образ и сделать его загрузочным. При установке необходимо скоростное подключение к интернету, так как все пакеты качаются из сети. Установка происходит без сложностей, достаточно выбрать автоматический режим и система установится сама, пару раз попросив ввести некоторые данные, например пароли пользователя и суперпользователя, а так же выбрать диск для установки.

Стандартный набор ПО достаточно большой: несколько интернет-обозревателей (один из них – Iceweasel, «родственник» Firefox’а), почтовый клиент Evolution Mail, Pidgin для обмена мгновенными сообщениями (ICQ, Jabber и другими), так же есть Bittorrent клиент и даже RDP-клиент для подключения к терминальным сессиям Windows. Имеется офисный пакет Openoffice.org, Gimp (бесплатная замена Photoshop), программы для просмотра изображений, видео/аудио проигрыватели, программы для записи CD/DVD дисков и копирования аудио-CD, много маленьких игр и различных «стандартных» программ наподобие блокнота, калькулятора и других. В качестве оконного менеджера используется Gnome.

После установки система занимает около 3,2ГБ, что многовато как для нетбука. И ещё, как мне кажется, много программ дублируют функциональность друг друга.

Xandros Desktop Professional

Xandros Desktop Professional (коммерческий, $99,99). (оригинал изображения)

Установочный образ (625МБ, 30-дневная пробная версия) можно запросить здесь: http://www.xandros.com/products/desktop/dskpro_free_trial.html

Казалось бы, зачем рассматривать коммерческую ОС в подобном обзоре? С одной стороны незачем, а с другой – эта ОС зачастую идёт в комплекте с Asus Eee PC, думаю, хотя бы поэтому вкратце стоит её рассмотреть.

Из особенностей ОС Xandros стоит отметить стремление создателей облегчить переход Windows-пользователей на эту ОС. Это стремление заключается в максимальной совместимости с сетью Windows и возможности регистрации машины в Windows Active Directory. На сайте Xandros даже упоминается соглашение с компанией Microsoft по поводу совместимости их продуктов. Наличие пакета CrossOver, позволяющего запускать Windows-приложения в Linux так же облегчает жизнь пользователям Windows.

В качестве оконного менеджера используется KDE. Набор ПО установленного по умолчанию мало отличается от ПО в вышеописанном DebianEeePC, но отсутствует офисный пакет и Gimp. Зато присутствует свой “центр обеспечения безопасности”, что делает Xandros ещё больше похожим на Windows.

После установки занимает 1,4ГБ. Очень уж «виндообразная» ОС, на мой взгляд.

Ubuntu Netbook Remix

Ubuntu Netbook Remix (UNR) (оригинал изображения)

Установочный образ (946МБ): http://www.ubuntu.com/getubuntu/download-netbook

Инструкция по установке (англ.): https://wiki.ubuntu.com/UNR/Installation/Easy

UNR – это переделанный Ubuntu Desktop с целью улучшения его работы на устройствах с маленьким экраном. На странице совместимости (https://wiki.ubuntu.com/HardwareSupport/Machines/Netbooks) указано 14 моделей нетбуков, с которыми UNR работает хорошо или без критических недостатков, среди них модели от Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, MSI и Compaq. Восемь моделей, при работе на которых возникают маленькие ошибки и один нетбук от HP, работа с которым невозможна по причине очень плохой поддержки его видеокарты в Ubuntu.

Установка производится с загрузочного флеш-накопителя, куда необходимо предварительно записать установочный образ. Стоит отметить, что есть несколько режимов установки: автоматический, расширенный, OEM-установка для производителей, а так же возможность загрузить UNR в Live-режиме без предварительной установки на компьютер.

Интересно то, что Ubuntu «вырос» из того же Debian Linux. Хотя оконные интерфейсы их похожи только своей «оконностью». Дело в том, что в UNR применяется специально разработанный для устройств с маленьким экраном интерфейс, немного нестандартный, но на мой взгляд достаточно удобный. Оконный интерфейс базируется на Gnome. Набор ПО по умолчанию практически такой же как в DebianEeePC, отсутствуют Gimp и приложения дублирующие функциональность друг друга.

Занимает после установки 2,1ГБ. Удобный интерфейс для маленького экрана.

Easy Peasy (бывший Ubuntu Eee)

Easy Peasy (бывший Ubuntu Eee) (оригинал изображения)

Установочный образ (912МБ): http://www.geteasypeasy.com/index.php?menu=download

Easy Peasy – проект основанный на Ubuntu. Отличается тем, что в его состав по умолчанию включено лучшее и быстрейшее ПО, даже если оно с закрытыми исходниками (например Skype).

Набор ПО по умолчанию мало отличается от такового в UNR, только некоторые пакеты заменены другими с аналогичной функциональностью.

Всё остальное практически такое же как и в Ubuntu Netbook Remix, включая оконный интерфейс.

После установки занимает 2,9ГБ.

CrunchEee Eee PC Edition

CrunchEee Eee PC Edition (оригинал изображения)

К сожалению, на момент выхода статьи данный дистрибутив был убран со страницы загрузки.

Установочный образ (474МБ): http://crunchbanglinux.org/wiki/downloads#cruncheee_eee_pc_edition

Инструкция по установке (англ.): http://www.crunchbanglinux.org/wiki/cruncheee_installation_guide

Возможно вы удивитесь, но в основе CrunchEee опять же лежит Ubuntu Linux. От своих «братьев» CrunchEee выгодно отличается тем, что в нём по умолчанию используются наименее ресурсоёмкие приложения (что актуально для нетбуков). CrunchEee был разработан из минимальной установки Ubuntu с целью соблюсти оптимальное соотношение функциональности и производительности.

При загрузке с установочного образа сначала необходимо загрузить систему в Live-режиме, а потом в главном меню выбрать пункт «Install» и будет призведена установка системы. Процесс установки прост и понятен.

В качестве оконного менеджера используется легковесный Openbox. В наборе ПО по умолчанию – полный комплект интернет-приложений включая Skype. Но в тоже время отсутствуют какие бы то ни было офисные пакеты. Мало мультимедийных приложений, зато их функциональности вполне хватает.

После установки занимает 1,6ГБ. Быстрая и лёгкая система.

Eeebuntu Base Edition

Eeebuntu Base Edition (оригинал изображения)

Установочный образ (562МБ): http://www.eeebuntu.org/index.php?page=download

Инструкция по установке (англ.): http://eeebuntu.org/wiki/index.php/Step_by_step

Это специальная редакция Ubuntu, разработанная для поддержки EeePC нетбуков. Объединяя ключевые технологии, Array Kernel и EeeConfigure System, Eeebuntu является системой, которая работает на нетбуках EeePC «из коробки», без необходимости ручных настроек.

Процесс установки схож всё с той же UNR, ничего особенного.

Существует три редакции ОС: Standard Edition, NBR Edition, Base Edition. Base Edition содержит минимальный набор ПО для интернета и практически не содержит офисных и мультимедийных приложений (всё можно доустановить из сети, конечно же). Standart Edition отличается большим набором предустановленного ПО. А NBR Edition отличается тем, что содержит Netbook Launcher (надстройка над оконным интерфейсом для устройств с маленьким экраном, такая же как в UNR). По умолчанию используется оконный менеджер Gnome.

После установки Eeebuntu Base Edition занимает 1,7ГБ. Довольно шустрая система.

Slax

Slax (оригинал изображения)

Установочный образ (190МБ): http://www.slax.org/get_slax.php

Инструкции по установке: http://www.slax.org/documentation.php?lang=ru

Slax не является системой разработанной специально для нетбуков. Его приятная особенность в том, что он очень гибок в настройках и занимает очень мало места, что делает его привлекательным для использования на устройствах с малым объёмом диска.

Установка проста. Но её необходимо производить руками из коммандной строки, после загрузки системы в Live-режиме, необходимо запустить пару комманд. Всё хорошо описано в инструкции.

В составе ПО по умолчанию имеются офисные приложения, полный набор программ для работы в интернете, полный набор мультимедийных приложений, игры, утилиты. Оконный менеджер KDE.

Могут быть проблемы с драйверами для WiFi и другого специфического железа, придётся «доработать напильником».

После установки Slax занимает 268МБ! Очень маленькая система. Хорошо подойдёт для продвинутых пользователей.

Moblin

Moblin (оригинал изображения)

Установочный образ (669МБ): http://moblin.org/documentation/test-drive-moblin

Инструкция по установке (англ.): http://moblin.org/documentation/test-drive-moblin/using-moblin-live-image

Эта ОС мало походит на описанные выше. Сходство проявляется лишь в том, что в основе её так же лежит ядро Linux. Архитектура Moblin разработана для поддержки различных мобильных устройств, наподобие нетбуков, мобильных интернет устройств (MID) и сходных с ними. В центре архитектуры Moblin находится «ядро Moblin» ("Moblin Core") – независимый от оборудования и модели использования уровень, позволяющий унифицировать разработку для подобных устройств.

Установка опять же проста и хорошо описана в инструкции на английском языке.

Оконный интерфейс Moblin основан на платформе GNOME Mobile и не похож на интерфейсы других систем, упомянутых в этом обзоре. Зато стоит отметить, что всё выдержано в едином стиле, зачастую даже трудно понять разработана ли запущенная программа командой Moblin или кем-то другим и лишь стилизована под него. Набор ПО не особо большой, включает типичные программы для мобильных устройств: органайзер, календарь, записную книжку, словарь и т.п. Офисный пакет по умолчанию отсутствует. Программ для интернета всего три, среди них, конечно же есть обозреватель. Имеются так же игры и утилиты. На глаз кажется что ПО как-то очень мало.

После установки занимает 1,5ГБ. Интересный, но непривычный интерфейс.

Pupeee

Pupeee (оригинал изображения)

Установочный образ (101МБ): http://goto.case.edu/~cleaver/pupeee4.2.iso

Pupeee – это неофициальная, модифицированная для работы на нетбуках версия Puppy Linux (http://www.puppylinux.com/). Изначально Puppy Linux разрабатывалась для загрузки с USB-флеш накопителя, соответственно она маленькая и быстрая. Её размер и скорость работы делают её очень приятной в использовании на нетбуке.

Установка производится после загрузки в Live-режиме. Она не так проста, как в Ubuntu, но и особых сложностей с ней нет.

Набор ПО достаточно разнообразен. Полный комплект для интернета, офисные приложения, мультимедийные приложения, игры, различных утилит очень много. Оконный менеджер JWM, лёгкий, быстрый, поддерживает темы оформления Gnome.

После установки ОС занимает 348МБ! Понравится продвинутым пользователям.

gOS (good OS)

gOS (good OS) (оригинал изображения)

Установочный образ (693МБ): http://www.thinkgos.com/gos/download.html

Инструкция по установке на английском языке там же.

И снова ОС основанная на Ubuntu Linux. Но она достаточно отличается от своих Ubuntu-собратьев. gOS призвана быть операционной системой, в которой пользователю приятно было бы работать. И это в некотором роде действительно так, во всяком случае, внешний вид gOS создаёт впечатление уюта – закруглённые углы, различные панели, виджеты и гаджеты на рабочем столе. Очень напоминает Mac OS X.

Установка производится из Live-режима, процесс абсолютно такой же, как и в UNR. Поскольку gOS не разрабатывалась специально для нетбуков, то могут быть проблемы с драйверами, но это должно лечиться обновлением ядра системы.

Много ПО в этой ОС от компании Google. Начиная интернет-приложениями и заканчивая гаджетами. Присутствуют офисный пакет, программы для работы с графикой и мультимедийные приложения. А если чего не хватает – можно установить из сети. Используется оконный менеджер Gnome.

После установки занимает 2,2Гб. Очень приятно смотрится на экране.

Конечно, в этом обзоре были рассмотрены далеко не все сборки Linux оптимизированные для нетбуков, но даже из рассмотренных, я думаю, есть что выбрать.

Зато в следующей статье будет подробно рассмотрена установка/настройка/использование одной из вышеописанных ОС.

11.06.2009 (c) Сергей Нискородов