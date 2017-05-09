12-летняя девочка набрала в тесте IQ больше баллов, чем Эйнштейн и Хокинг

12-летняя девочка Раджгаури Павар (Rajgauri Pawar) в тесте на определение коэффициента умственного развития смогла набрать больше баллов, чем выдающиеся учёные.

В тесте IQ границей гениальности признан результат в 140 баллов. Но Раджгаури Павар смогла преодолеть не только этот рубеж, но и показатели Стивена Хокинга и Альберта Эйнштейна, которые набирали по 160 баллов в тесте IQ. Результат Раджгаури составил 162 балла. Она относится к незначительному количеству людей, которые сдают экзамен и получают максимальную оценку. Лишь около 20 тыс. человек на планете смогли набрать столь большое количество баллов. При этом девочка продемонстрировала наиболее высокий результат для лиц младше 18 лет.

После объявления результатов теста Раджгаури Павар получила приглашение стать участником клуба Mensa, который объединяет людей с выдающимися интеллектуальными способностями.

Источник: The Independent