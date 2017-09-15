2048: Nowhere To Run – вторая короткометражка-приквел «Бегущего по лезвию 2049», знакомящая с героем Дейва Батисты

Вслед за первым короткометражным приквелом «2036: Nexus Dawn» создатели предстоящей фантастической картины «Бегущий по лезвию 2049» опубликовали второй, впереди нас еще ждет третья короткометражка-приквел.

Режиссером, как и в случае «2036: Nexus Dawn», второй короткометражки под названием 2048: Nowhere To Run («2048: Некуда бежать») выступил Люк Скотт, постановщик оригинальной картины Ридли Скотта.

#BladeRunner2049's @DaveBautista is a replicant on the run in this never-before-seen in-world prequel. Watch it now. pic.twitter.com/xGn3WfjATF — iTunes Trailers (@iTunesTrailers) September 14, 2017

Как можно догадаться из названия, в ней показаны события, произошедшие спустя 12 лет после первой короткометражки и за год до событий фильма «Бегущий по лезвию 2049». Говоря конкретнее, в этой короткометражке авторы фильма знакомят зрителя с персонажем по имени Саппер, которого сыграл Дейв Батиста (Дракс из «Стражей Галактики»).

Не будем спойлерить, чтобы вы могли посмотреть все сами. Отметим лишь, что стоит обратить особое внимание на сцену, где Саппер дарит маленькой девочке книгу – это, как уже успел отметить The Verge, не что иное как пасхалка для фанатов, жаждущих выяснить как можно больше о вселенной «Бегущего по лезвию».

Фильм «Бегущий по лезвию 2049» / Blade Runner 2049 выйдет в кинотеатрах 5 октября 2017 года. Главные роли в нем исполнили Райан Гослинг, Харрисон Форд, Джаред Лето и Робин Райт. Режиссер сиквела– Дени Вильнев, а исполнительный продюсер — Ридли Скотт, снявший в 1982 году оригинальный фильм.

Источник: The Verge