2048: Nowhere To Run – вторая короткометражка-приквел «Бегущего по лезвию 2049», знакомящая с героем Дейва Батисты

Вслед за первым короткометражным приквелом «2036: Nexus Dawn» создатели предстоящей фантастической картины «Бегущий по лезвию 2049» опубликовали второй, впереди нас еще ждет третья короткометражка-приквел.

Режиссером, как и в случае «2036: Nexus Dawn», второй короткометражки под названием 2048: Nowhere To Run («2048: Некуда бежать») выступил Люк Скотт, постановщик оригинальной картины Ридли Скотта.

#BladeRunner2049's @DaveBautista is a replicant on the run in this never-before-seen in-world prequel. Watch it now. pic.twitter.com/xGn3WfjATF

— iTunes Trailers (@iTunesTrailers) September 14, 2017