28 апреля в Steam выйдут Maski VR — 8 новых серий культовых «Маски-шоу» в формате VR, построенных на скетчах комик-труппы

В конце прошлого года культовый юмористический сериал в стиле немого кино «Маски-шоу» одесской комик-труппы «Маски» отметил свое 25-летие. Отметить эту знаменательную дату комик-труппа «Маски» в партнерстве с компанией AFL Productions решили в стиле самых современных тенденций и технологий, запустив собственное приложение в VR. Через две недели – 28 апреля – в сервисе цифровой дистрибуции Steam в формате VR выйдут 8 серий в формате VR, построенных на скетчах комик-труппы, 2 из которых будут представлены абсолютно бесплатно. Проект носит название Maski VR.

Сообщается, что пост-продакшн дизайн осуществлен Chingis – одним из пионеров в области виртуальной реальности, перед которым была поставлена амбициозная задача – создать 360-градусную стереокартинку на уровне Цирка Солнца. Съемки производились на установку, состоящую из 18 отдельных камер. Благодаря этому, получился исходный материал для каждого глаза разрешением около 9000 пикселей по горизонтали. Создателями были опробованы несколько решений для объединения отснятого материала и в итоге, как сообщается, удалось добиться желаемого результата.

Источник: Steam