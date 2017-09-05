40 лет со дня запуска «Вояджера-1»

Сегодня, 5 сентября 2017 года, исполняется ровно 40 лет со дня запуска «Вояджер 1». Легендарный космический аппарат, который впоследствии первым улетел за пределы Солнечной системы, был запущен 5 сентября 1977 года. И что самое главное – «Вояджер 1» до сих пор находится в строю и продолжает свое путешествие в глубины космоса. По случаю 40 лет со дня запуска хотелось бы вспомнить несколько интересных фактов о миссии и о самом аппарате.

Как известно, научное сообщество долго спорило, когда аппарат покинул пределы Солнечной системы, и покинул ли вообще (впервые об этом объявили в 2013 году), но в конце концов летом 2014 пришли к общему мнению, что все-таки покинул.

Начнем с того, что «Вояджер-1» был запущен на 15 дней позже «Вояджер-2», но, как и планировало, обогнал своего собрата еще до выполнения целей миссий. Именно поэтому NASA назвало аппараты именно так.

Изначально программа миссии рассчитывалась на 5 лет, то есть аппараты уже превысили свой «гарантийный срок службы» в 8 раз, хотя для NASA это далеко не предел — марсоход «Оппортьюнити», который в этом году отметил 13-ю годовщину пребывания на Красной планете, превысил запланированный срок службы (90 марсианских суток) уже более чем в 50 раз.

Уже сейчас «Вояджер-1» пролетел невероятно большое расстояние – зонд удалился от Земли на немыслимые 20 млрд км. При этом, простите, что повторяемся, зонд продолжает лететь. В настоящее время скорость «Вояджер 1» составляет чуть выше 60 тысяч километров в час. К слову, следить за путешествием «Вояджера 1» и его побратима, «Вояджера 2» можно здесь. NASA также разработала специальное приложение для отслеживания местоположения аппаратов.

Ученые продолжают поддерживать связь с «Вояджером 1». Сигнал до космического аппарата сейчас идет 19 часов 20 минут и 51 секунду, и это время постоянно увеличивается. «Вояджер 1» передает информацию с тех приборов, которые все еще включены: магнитометра и детекторов заряженных частиц и космических лучей. Другие приборы, в том числе камеры, отключены либо из-за выхода из строя, либо для экономии энергии.

«Вояджер-1» принадлежит несколько знаменитых фотографий, получивших свои собственные имена:

Family portrait (Семейный портрет) — он был сделан Вояджером-1 после того как он вышел из плоскости эклиптики Солнечной системы, на фото нет нескольких планет: Меркурий слишком близок к Солнцу, чтобы его можно было различить с такого расстояния, Марс и Плутон (в тот момент он еще был планетой) слишком тусклые, чтобы их можно было различить.

Схема, отображающая взаимное расположение планет во время «семейного портрета».

Pale blue dot («Бледное голубое пятнышко») — часть «семейного портрета», фотография сделана с рекордного расстояния — чуть больше 6 млрд км. На этом снимке Земля сфотографирована с расстояния в шесть миллиардов километров камерой, при помощи которой можно с 800 метров разглядеть заголовок в газете.

И вот еще:

Первая совместная фотография Земли и Луны, произведена Вояджером-1 при его отлете с дистанции в 11,66 млн км до Земли.

К «Вояджерам» прикреплено послание инопланетянам – «золотые пластинки», медные позолоченные диски диаметром 30,48 см, на которых записаны приветствия на 55 языках, музыка, различные звуки природы и 116 рисунков, а также обращения президента США и генерального секретаря ООН.

По расчетам ученых, через 40 тысяч лет «Вояджер 1» пролетит на «относительно небольшом» расстоянии (более чем в одном световом годе) от звезды AC+79 3888 в созвездии Жирафа. «Относительно» — это в космических масштабах.

Напоследок – хронология главных событий миссии и инфографика от NASA:

20.08.1977 Запуск Вояджера-2 ракетой Titan 3E со стартового стола LC-41 на мысе Канаверал

05.09.1977 Запуск Вояджера-1 ракетой Titan 3E (использовалась та же стартовая позиция)

10.12.1977 Вхождение Вояджера-1 и Вояджера-2 в пояс астероидов

19.12.1977 Вояджер-1 обгоняет Вояджер-2

06.1977 Проблемы с основным радиоприемником Вояджера-2

05.03.1979 Сближение Вояджера-1 с Юпитером

09.07.1979 Сближение Вояджера-2 с Юпитером

12.10.1980 Сближение Вояджера-1 с Сатурном

26.08.1981 Сближение Вояджера-2 с Сатурном

04.11.1985 Сближение Вояджера-2 с Ураном

05.06.1989 Сближение Вояджера-2 с Нептуном

17.02.1998 Вояджер-1 обогнал Пионер-10 и стал самым далеким когда-либо созданным человеком объектом

14.02.1990 Вояджер-1 сделал «Фамильный портрет» планет Солнечной системы, после этого на аппаратах были отключены телекамеры

13.11.1998 Отключение ультрафиолетовой обсерватории Вояджера-2

02.02.2007 Отключение детекторов плазмы Вояджера-1

16.01.2008 Отключение магнитометров Вояджера-1

22.02.2008 Отключение магнитометров Вояджера-2

07.11.2011 Переключение на запасные рулевые двигатели Вояджера-2 для экономии энергии

25.08.2012 Пересечение «Вояджером-1» гелиопаузы

Источник: meduza и GT