«40 млн песен на вашем запястье»: Новая реклама умных часов Apple Watch была снята на киевском вокзале

Вчера вечером Apple провела одну из самых важных презентаций за многие годы, на которой представила множество новинок.

Само собой, больше всего все ждали новых iPhone, и компания их представила, целых три, как и предполагалось, обновленные версии iPhone 8 и 8 Plus, а также полностью новый iPhone X c 5,8-дюймовым дисплеем OLED, корпусом из стекла и системой Face ID. Но открывали презентацию не смартфоны, а третье поколение умных часов Apple Watch Series 3 и телевизионная приставка Apple TV 4K.

И вот что интересно, как практически сразу подметили наши внимательные читатели, один из рекламных роликов умных часов Apple Watch снимался в столице Украины – в Киеве. Говоря конкретнее, местом для съемки рекламы Apple выбрала здание железнодорожного вокзала, Центрального вокзала и станцию метро «Золотые Ворота». Снимали в вестибюле, других помещениях вокзала.

Начинается все с того, как молодой человек со скейтбордом спускается вниз по движущемуся эскалатору у входа. В ушах у него – беспроводные наушники AirPods, на руке – новые Apple Watch Series 3. Собственно, видео демонстрирует возможность использования этих устройств для удобного прослушивания музыки. После включения музыки парень принимается исполнять различные трюки со скейтбордом, перемещаясь по вокзалу под музыку. В ролики есть эффектные сцены, снятые в замедленном режиме. В конце кто-то недолго отключает гравитацию и все начинают летать. Заканчивается видео фразой «40 млн песен на вашем запястье», что является явной отсылкой к культовой фразе «1000 песен в твоем кармане», лозунгом, используемым для продвижения оригинального плеера iPod.

Пока неясно, кто конкретно снимала рекламу для Apple.