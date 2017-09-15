Accenture: развитие ИИ-технологий приведет к тому, что экраны перестанут быть основным способом взаимодействия с устройствами

В качестве реально существующих примеров пользовательских интерфейсов нового поколения эксперты приводят автономный транспорт и голосовых помощников, и это, говорят они, только первые ласточки, предвещающие приход систем управления, лишенных дисплеев.

В целом, авторы доклада делают три прогноза:

Через 5 лет более половины пользователей будут выбирать сервис, исходя из представленных в нем ИИ-технологий, а не бренда.

Через 7 лет более половины интерфейсов лишатся экранов и станут частью ежедневной рутины.

Через 10 лет цифровые помощники распространятся настолько, что позволят компаниям эффективно выполнять задачи 24 часа в сутки 7 дней в неделю без выходных и отпусков, работая в фоновом режиме.

Как сообщается, прогнозы Accenture основаны на опросе 5400 директоров компаний со всего мира. 79% из них согласны с тем, что ИИ поможет ускорить внедрение новых технологий в их организациях. 85% намерены инвестировать в связанные с ИИ технологии в ближайшие 3 года. «Если вначале технологии искусственного интеллекта представляли собой просто инструмент для предприятий, то сегодня они начинают играть все более значимую роль в рутинных задачах, — говорится в отчете. — Начиная от беспилотных автомобилей, использующих компьютерное зрение, и заканчивая языковыми переводами в реальном времени, которые осуществляются нейронными сетями, ИИ значительно упрощает и в то же время делает более разнообразным взаимодействие с любого рода техникой».

Отдельно эксперты отмечают, что на сегодняшний день все существующие голосовые системы управления обязаны именно технологиям на основе ИИ.

«Достижения в области машинного обучения и обработки языка сделали многие технологии более интуитивными. Например, вместо того, чтобы вручную вводить время будущей встречи, создавать событие и собственноручно его описывать, ныне вам достаточно просто попросить виртуального ассистента запланировать встречу. Уже сегодня ИИ-технологии играют очень важную роль в пользовательском опыте, даже в самых мелочах. Так, в мобильном приложении Spotify ИИ предлагает музыку, исходя из того, что пользователь прослушал ранее», — рассказывают специалисты.