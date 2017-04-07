Adobe продемонстрировала ПО для исправления плохих селфи на базе технологий ИИ и машинного обучения

Подразделение Adobe, занимающееся технологиями искусственного интеллекта и машинного обучения, разрабатывает интеллектуальное ПО для улучшения качества селфи. Вчера на официальный канал Adobe Creative Cloud в YouTube было загружено видео с короткой демонстрацией возможностей этого ПО.

В видео показывается, как мужчина снимает плохие и нелепые селфи, а затем улучшает их с помощью новой функции. Он добавляет глубину резкости, корректирует перспективу и меняет ракурс фотографии. Мужчина демонстрирует, что при желании можно скопировать стиль с любого другого портретного снимка. После внесения всех изменений селфи становятся намного лучше, чем были до этого.

Увы, компания пока не говорит, когда эти возможности станут доступны всем желающим.

В конце марта исследователи из Adobe и Корнелльского университета подробно описали технологию копирования стилей фотографий в статье под названием «Глубокая передача фото-стилей». По словам учёных, всё работает сложнее, чем просто «применение стилей в Инстаграме», так как исследователи используют нейросети в процессе обработки снимков. Все разработки были выложены на GitHub в качестве open-source проекта.

Источник: TJ