Акции Tesla резко упали в цене после сообщения об аварии c включенным автопилотом и пятью пострадавшими

Акции Tesla резко упали в цене в понедельник 17 июля после жалобы одного из владельцев автомобиля компании, сообщает ресурс Bloomberg.

Водителя автомобиля, житель Минессоты Дэйв Кларк, сообщил об инциденте, в результате которого машина перевернулась вверх дном, из-за чего он и еще четверо взрослых пассажиров, находящихся в этот момент в салоне, получили легкие травмы. Полиции Кларк сообщил, что его машина 2016 года (другие источники пишут, что это была Tesla Model S) выпуска резко ускорилась, съехала с проезжей части и въехала в болото после включения функции Autopilot.

В Tesla говорят, что в настоящее время изучают все детали происшествия и готовы сотрудничать с местными властями. Пока нет никаких оснований полагать, что именно функция автопилот стала первопричиной аварии. Автопроизводитель ссылается на отчет NHTSA с результатами расследования смертельного ДТП с электромобилем Tesla, где сказано, что функция Tesla Autopilot снижает уровень аварий на 40%. К тому же, письмо владельца автомобиля, в котором изложены подробности аварии, указывают, что тут скорее человеческий фактор.

«Насколько я могу вспомнить, я включил функцию автопилот, но потом выключил ее, нажав на педаль газа. Я помню, что потом я увидел резкий поворот налево, к которому я мчался. Я уверен, что мы начали входить в поворот, но затем я почувствовал, как машина ушла с дороги, и мы будто начали ехать по насыпному гравию» — рассказал Кларк. — «Следующее, что я помню — как высокая трава бьёт по лобовому стеклу, а мы едем под странным углом в канаве. После этого машина завалилась на правый бок, а затем перевернулась вверх дном».

При этом Кларк подчеркнул, что «действительно благодарен Tesla за функции, обеспечивающие безопасность». По его словам, благодаря им он и его пассажиры получили несерьезные травмы.

Тем не менее, после сообщений об аварии акции Tesla упали на 4,4%. На торгах в Нью-Йорке их начали продавать по цене ниже на 2,7% — за $319,02. Правда, после официального закрытия NASDAQ акции снова подросли в цене, достигнув $327,78.

Источник: Bloomberg и TJ

В июне 2017 года на фоне ожиданий запуска производства доступного для широкой аудитории электромобиля Tesla Model 3 акции компании выросли в цене до рекордных $357. Минимальная цена Tesla Model 3 составляет $35 тыс., причем функция автопилота входит в базовую комплектацию.

Основатель и глава компании Илон Маск со своей стороны делает все, чтобы умерить ожидания, утверждая, что цена акций Tesla «выше, чем мы заслуживаем». Это наряду с заявлениями о необходимости регулирования искусственного интеллекта стало главными темами его недавнего выступления на встрече Национальной ассоциации губернаторов в Провиденс, столице штата Род-Айленд.