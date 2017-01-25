«Аллё»: в России запустили конкурента Skype для звонков, потратив на него $800 тыс

Как сообщает VC.ru, государственный оператор «Ростелекома» запустил в России сервис, получивший незамысловатое название «Аллё». На данный момент его приложение доступно для платформ Adnroid и iOS, при этом предполагается, что сервис будет конкурировать со Skype в части голосовых и видеозвонков. Передавать текстовые сообщения «Аллё» пока не умеет, а после регистрации пользователю присваивается номер телефона, но почему-то с кодом Воронежа. По задумке, через этот номер пользователи могут звонить и даже принимать звонки с сетей других операторов.

Разработка «Аллё» обошлась «Ростелекому» примерно в $800 тыс. Из них $740 тыс получила компании «Светец» с платформой «Облачная новая телефония», на которой и работает программа. Ещё около $60 тыс потратили на дизайн от дочерней структуры «Ростелекома» — АО «Рестрим».