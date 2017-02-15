Amazon запатентовала способ доставки, при котором дрон сбрасывает товар в контейнере с управляемым парашютом

Судя по всему, американская компания Amazon весьма активно работает над следующим поколением своей системы доставки. В прошлом году она успела провести первые тестовые доставки товара беспилотником в Великобритании, потом запатентовала футуристическую систему хранения и доставки товаров с использованием дирижаблей и дронов, а сегодня стало известно о еще одном патенте, связанном с доставкой товаров.

Речь идет о способе, хорошо знакомом любому геймеру, военному или полярнику, при котором необходимый груз не доставляется непосредственно адресату, а сбрасывается с самолета с помощью парашюта. Обычно происходит это из-за того, что самолет не может приземлиться из-за отсутствия подходящего аэродрома или по причине какой-либо опасности, поджидающей его на земле.

Масштабы у Amazon немного меньше, чем тяжелые транспортные самолеты с многотонным грузом, однако представить себе ситуацию, когда дрон доставки не может приземлиться в густонаселенном городском районе по причине отсутствия нормальной площадки или из-за не совсем адекватных местных жителей (не все районы одинаково полезны для здоровья) очень легко.

При этом Amazon не запатентовали банальную доставку товара с помощью обычного парашюта — это было бы слишком просто для такой высокотехнологичной компании. Согласно заявке, дрон не просто сбрасывает груз в определенном месте, после сброса он продолжает следить за траекторией спуска и управляет контейнером при помощи парашюта, емкостей со сжатым газом, закрылков и других аэродинамических элементов, чтобы избежать препятствий и приземлиться именно там, где нужно.

Подобное описание подразумевает, что падать с неба в руки потребителя будет не просто картонная коробка с парашютом, а достаточно сложный агрегат с модулем беспроводной связи и исполнительными устройствами. В патентной заявке не указано, каким именно образом Amazon собирается получать такие посадочные модули обратно, но делать то скорее всего придется, так как тяжело представить, что настолько продвинутое устройство будет «одноразовым».

Источник: The Verge