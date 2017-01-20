AMD разыгрывает видеокарту Vega

Еще 5 января, но как-то тихо и незаметно AMD начала розыгрыш двух видеокарт Vega, который продлится до 5 февраля.

Для участия необходимо ответить на три простых вопроса. Они любо гуглятся по ключевому слову, либо угадываются при повторном запуске теста, либо находятся в этом видео.

В конце необходимо использовать Facebook аккаунт, или указать почтовый ящик, по которому с победителем смогут связаться. Определение победителей состоится 6 февраля, но выдадут видеокарту не сразу, так как она еще не выпущена. В AMD надеются, что произойдет это не более чем через 28 недель, то есть максимум в сентябре.

Если зафоловить социальные аккаунты AMD (можно сделать в конце), увеличиваются шансы на победу. Добавление каждого аккаунта это как участие в конкурсе еще один раз. Максимум подобных бонусов может быть шесть.

Жители Украины могут участвовать в конкурсе, но должны быть совершеннолетними (18 лет).

ve.ga/competition