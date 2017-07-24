Американская авиакомпания Delta начала пускать пассажиров на рейс по отпечаткам пальцев

Американская авиакомпания Delta начала пускать пассажиров на рейс по отпечаткам пальцев

Пассажиры одной из крупнейших авиакомпаний США теперь могут путешествовать, не переживая о сохранности билетов, используя в аэропорту лишь отпечатки своих пальцев. Авиаперевозчик Delta в пилотном режиме запустил добровольную программу биометрической процедуры посадки, которая позволяет его клиентам сесть в самолет или зайти в зону отдыха Delta Sky Club не только без документа, удостоверяющего личность, но даже без билета.

Сообщается, что тестирование программы началось в мае. На данном этапе услуга доступна только в вашингтонском Национальном аэропорту Рейгана (DCA). При этом воспользоваться ею могут только члены программы лояльности авиакомпании, которые, помимо этого, оплатили услугу CLEAR стоимостью $179 в год, позволяющую ускоренно проходить процедуры безопасности аэропорта.

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«Биометрическая проверка имеет более высокий уровень надежности, чем сканирование и проверка бумажных билетов. Благодаря этому сотрудники компании смогут больше времени уделять тому, чтобы помочь клиентам с выбором места и с другими вопросами. Что касается преимуществ для пассажиров, то теперь пребывание в аэропорту для них станет намного проще», — заявил Гил Вест, вице-президент компании Delta.

В дальнейшем эксперимент постараются расширить, позволив клиентам компании регистрировать по отпечатку пальцев еще и собственный багаж.

По словам руководителей Delta, если пилотный проект завершится успешно, система биометрической процедуры посадки в течение нескольких месяцев будет распространена на всю домашнюю сеть авиаперевозчика.

Напоследок отметим, что в прошлом году Delta внедрила услугу обработки багажа при помощи меток RFID. Благодаря этому пассажиры могут отслеживать местоположение своих вещей в режиме реального времени через специальное приложение.

http://news.delta.com/sites/default/files/RFIDpush2.PNG

Источник: The Verge.

  • Ранее мы писали, что Delta AirLines отменила более 400 рейсов из-за компьютерного сбоя.
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