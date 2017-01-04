Американская модель Эмили Ратаковски объяснила, как работает фирменная технология быстрой зарядки OnePlus Dash Charge [видео]

На сегодняшний день на рынке смартфонов существует множество несовместимых между собой фирменных технологий быстрой зарядки: Qualcomm Quick Charge, MediaTek Pump Express, Oppo VOOC, OnePlus Dash Charge и так далее. И хотя есть вероятность, что в будущем производителям все же придется отказаться от дальнейшего развития собственных стандартов в пользу USB Power Delivery, пока что ситуация полностью противоположная и направление только процветает.

Многие наверняка не один раз задавались пытались выяснить для себя достоинства и недостатки каждой из имеющихся технологий. Компания OnePlus решила немного упростить эту задачу и рассказать о преимуществах собственной технологии Dash Charge. И для этого компания сняла специальный видеоролик. От большинства других схожих видео работа OnePlus выгодно отличается подходом к подаче информации. Чтобы пользователи оставались максимально сконцентрированными на протяжении всего двухминутного ролика и лучше усваивали информацию в качестве рассказчика, а точнее, рассказчицы пригласили американскую модель и актрису Эмили Ратаковски, получившую широкую известность после съемки топлесс в клипе Робина Тика «Blurred Lines».

Нужно отдать должное маркетинговому отделу OnePlus – ход отличнейший, видео определенно должно снискать популярность у мужской аудитории.

Источник: gsmarena