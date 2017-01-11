Американский блогер потратил более девяти часов, чтобы дойти до конца таблицы в Microsoft Excel

Многие пользователи офисного пакета приложений Microsoft Office наверняка не раз задавались вопросом о том, сколько нужно времени, чтобы дойти до дна таблицы в Excel путем обычной прокрутки без использования команды Ctrl + ↓. Как минимум у одного человека хватило решимости и терпения, чтобы раз и навсегда прояснить этот вопрос. Этим безумцем ЧЕЛОВЕКОМ оказался американский блогер Хантер Хоббс.

Девять часов 36 минут и 10 секунд – именно столько времени Хоббс прокручивал лист Excel, чтобы дойти до конца. Надо сказать, что совсем бесполезным это занятие не назовешь, ведь параллельно блогер занимался и другими, более полезными, делами: читал книгу, слушал музыку, выполнял различные действия на смартфоне и т.д. В конечном итоге Хоббс выяснил, что таблица содержит более миллиона строк. Свой «подвиг» современный Дон Кихот снял на видео. Само собой, в сеть попала уже обработанная ускоренная версия длительностью чуть больше двух с половиною минут.

По словам автора, это была «самая большая тупость», которую ему приходилось когда-либо делать. Тем не менее, теперь мы не только знаем, что у таблицы Excel есть конец, нам известно даже точное число строк и время, которое понадобится на их прокрутку. В конце ролика блогер рассказал, что очень устал, и попросил никого не повторять за ним.

Источник: motherboard и TJ