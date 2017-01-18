AMF 1.4 добавляет поддержку аппаратного сжатия H.265 в видеокарты AMD rx 4xx

Вчера AMD выпустила первую в этом году (на самом деле вторую, но в предыдущей не было никаких изменений кроме добавления WHQL сигнатуры) версию драйверов для видеокарт 17.1.1. И вслед за этим сразу появляется AMF 1.4 с поддержкой кодирования в H.265.

Advanced Media Framework это фреймворк, позволяющий добавлять в программы аппаратное сжатие видео в H.265. Кодирование выполняется видеокартой, и как правило, значительно быстрее кодирования на процессоре. AMF 1.4 поддерживает GCN четвертого поколения, то есть работает с видеокартами серии rx 4xx.

Декодирование H.265 на видеокартах AMD работало и до этого на видеокартах с поддержкой GCN 3.0 — R9 285, R9 380/380X, Fury/Nano и выше.