Аналитики считают, что Apple просто обязана потратить свободные $200 млрд на покупку кинокомпании Disney

В последнее время активизировались слухи по поводу возможного приобретения кинокомпании Disney крупнейшим IT-производителем Apple. В частности, аналитики американской компании RBC считают, что эта покупка станет отличным вложением для более чем $200 млрд, которые «скопились» на счетах Apple. Более того, таким образом компания сможет «легитимизировать» наличные средства, размещенные за пределами США во избежание повышенного налогообложения.

С финансовой точки зрения покупка выглядит выгодной для обеих сторон. Disney, которая в данный момент стоит на рынке порядка $177 млрд, получает солидные запас средств для развития и реализации будущих проектов, а Apple — эксклюзивный доступ к качественному контенту и доходы от фильмов кинокомпании, которые исчисляются миллиардами долларов.

Достаточно вспомнить, что пять из десяти самых кассовых фильмов 2016 года были выпущены компанией Disney — это «Капитан Америка: Гражданская война», «Бунтарь Один: Звёздные войны. Истории», «Книга джунглей», «В поисках Дори» и «Зоотрополис». Также не стоит забывать, что у Disney уже есть планы по развитию франшизы «Звездные войны» на 15 лет вперед, а это лакомый кусок для любой международной компании.

Но что более важно, компании весьма близки ментально, так что подобная покупка станет не враждебным поглощением, а действительно взаимовыгодным слиянием. Напомним, что в далеком 1986 году основатель Apple Стив Джобс всего за $5 млн выкупил у Джорджа Лукаса компанию Pixar, которую через 20 лет приобрела Walt Disney Pictures за куда более солидные $7,4 млрд (кстати, спустя еще 6 лет она полностью выкупила и Lucasfilm за $4 млрд). Ну, а в данный момент исполнительный директор компании Disney Боб Айгер является одним из членов совета директоров Apple, так что как минимум проблем с поиском контактов при обсуждении потенциальной сделки у обеих компаний не будет.

Источник: Business Insider