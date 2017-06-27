Анализируя снимки Земли из космоса, ИИ поможет правозащитным организациям в борьбе с рабством

Ученые Университета Ноттингема поставили перед собой довольно амбициозную цель: научить ИИ идентифицировать на спутниковых снимках печи для обжига кирпича в Южной Азии — места, где зачастую используется рабский труд.

Отметим, что, по данным правозащитных организаций, около 70% из 5 млн южноазиатских рабочих трудится на кирпичных печах по принуждению, ради погашения долгов. Вместе с тем, никто точно не знает, сколько всего таких печей сегодня существует в так называемом «кирпичном поясе», проходящем через Пакистан, Индию и Непал. По некоторым оценкам, их около 20 тысяч, но может быть и больше — вплоть до 50 тысяч.

Кевин Бэйлс, куратор проекта, надеется, что при помощи ИИ эти цифры удастся уточнить. Кроме того, искусственный интеллект, по его мнению, также поможет различным правозащитным организациям в поиске мест, где предположительно может использоваться рабский труд: при обнаружении подозрительных локаций их координаты будут направляться в соответствующие органы, рассказывает ученый.

Обучение программы планируют осуществить стандартным для такого рода решений способом: нейронной сети покажут приблизительно 400 снимков из Google Earth, на которых изображена кирпичная печь, по которым затем она выработает нужный алгоритм.

Интересно, что планы Бэйлса не ограничиваются одними печами. В будущем ученый также намерен выявлять при помощи ИИ нелегальные шахты, где тоже нередко используется принудительный труд (особенно это касается таких стран, как Демократическая Республика Конго). При этом исследователь добавляет, что обнаруживать копанки компьютеру будет гораздо сложнее. Если печи, как правило, выделяются на фоне ландшафта по цвету и форме, то шахты — это просто «большие дыры в земле», правильно идентифицировать которые — задача не из легких.

Напоследок отметим, что эксперты не считают разработку Бэйлса панацеей. Так, по словам Александры Джесперсон из Университета Сент-Мэри, обнаружить место, где, возможно, используется принудительный труд, — это только половина дела. Чтобы развеять все сомнения, правозащитным организациям предстоит устраивать вылазки в каждое такое место, а это тоже требует времени и усилий, заявила эксперт.

Источник: newscientist