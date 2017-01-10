Android-игры Hitman GO, Lara Croft GO и Deus Ex GO раздают бесплатно в Amazon

Square Enix раздает бесплатно все свои пошаговые игры серии GO для Android на Amazon Underground.

Добавить игры в аккаунт можно через веб-сайт в один клик, либо сразу установить на смартфоне/планшете через приложение Amazon Underground.

Ограничений в раздаваемых бесплатно играх, нет, хотя их стандартная цена составляет $4.99.

У некоторых пользователей игры не добавляются из-за региона. Но видимо Amazon игнорирует его, если у вас есть адрес США в аккаунте.

Обзоры игр: