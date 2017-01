Android-игры Hitman GO, Lara Croft GO и Deus Ex GO раздают бесплатно в Amazon

Square Enix раздает бесплатно все свои пошаговые игры серии GO для Android на Amazon Underground.

Добавить игры в аккаунт можно через веб-сайт в один клик, либо сразу установить на смартфоне/планшете через приложение Amazon Underground.

All GO Games are now available on @amznunderground for free!https://t.co/ChxxSLAbq4 https://t.co/kWTu2Jo0i7 https://t.co/hbbUxMhMlP pic.twitter.com/W8YU152bic

— Square Enix Montréal (@SquareEnixMtl) January 9, 2017