Android. Пятничный обзор софта 5

Привет всем обитателям интернета и сайта ITC.ua! Готов пятый выпуск пятничного обзора софта для Android OS.

Сегодняшние темы:

Google Analytics для Android;

Twidroyd – один из лучших Twitter-клиентов для Android;

Winamp для Android;

Evernote 2 Beta для Android.

Google Analytics для Android

Если у вас есть свой блог или сайт – логично, что вы следите за его посещаемостью, трафиком, поисковыми запросами и другой информацией. Самый функциональный, удобный и доступный инструмент для аналитики сайта – сервис Google Analytics. Если вы никогда не пользовались им – обязательно попробуйте, настройка достаточно проста.

Я использую Google Analytics больше года и все это время слежу за сайтами через ноутбук. Но недавно я задался целью стать мобильнее в этом плане и найти возможность следить за своими сайтами со своего Андроид-устройства.

Скажу наперед, поставленной цели я достиг. Но для удобной аналитики сайта вам понадобятся 2 приложения. Точнее, одно приложение и один виджет.

mAnalytics

Начну с основного приложения. Эта бесплатная программка может почти все, что может веб-сервис.

Установив приложение, введите электронный адрес и пароль на который зарегистрирован аккаунт на Google Analytics. Можно добавить несколько аккаунтов.

Тапнув на желаемой учетной записи вы попадете в список сайтов, зарегистрированных на этом аккаунте.

Выберете сайт, на статистику которого хотите посмотреть. Можно просмотреть данные за любой день или промежуток времени.

Отображаются все самые необходимые параметры. Можно просмотреть сайты-источники переходов, поисковые запросы и даже график посещений или просмотра страниц за любой промежуток времени.

mAnalytics может и в одиночку показать вам все данные, но часто хочется сию секунду посмотреть на количество просмотров сайта. Для этого идеально подойдет следующий виджет.

Analytics Widget

Смысл виджета прост. Вы просто выбираете необходимый для отображения сайт и параметр (посещения или просмотры страниц),

и на рабочем столе появляется виджет, размером 1х1, показывающий цифровое значение заданного параметра для выбранного сайта на текущий день.

Данные обновляются автоматически, но их можно обновить и вручную в любой момент, просто тапнув по виджету. Удобно то, что на рабочем столе можно разместить несколько таких виджетов, для всех сайтов, к примеру.

Оба приложения бесплатны и скачать их можно в Маркете.