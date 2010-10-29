Android. Пятничный обзор софта 5
Привет всем обитателям интернета и сайта ITC.ua! Готов пятый выпуск пятничного обзора софта для Android OS.
Сегодняшние темы:
- Google Analytics для Android;
- Twidroyd – один из лучших Twitter-клиентов для Android;
- Winamp для Android;
- Evernote 2 Beta для Android.
Google Analytics для Android
Если у вас есть свой блог или сайт – логично, что вы следите за его посещаемостью, трафиком, поисковыми запросами и другой информацией. Самый функциональный, удобный и доступный инструмент для аналитики сайта – сервис Google Analytics. Если вы никогда не пользовались им – обязательно попробуйте, настройка достаточно проста.
Я использую Google Analytics больше года и все это время слежу за сайтами через ноутбук. Но недавно я задался целью стать мобильнее в этом плане и найти возможность следить за своими сайтами со своего Андроид-устройства.
Скажу наперед, поставленной цели я достиг. Но для удобной аналитики сайта вам понадобятся 2 приложения. Точнее, одно приложение и один виджет.
mAnalytics
Начну с основного приложения. Эта бесплатная программка может почти все, что может веб-сервис.
Установив приложение, введите электронный адрес и пароль на который зарегистрирован аккаунт на Google Analytics. Можно добавить несколько аккаунтов.
Тапнув на желаемой учетной записи вы попадете в список сайтов, зарегистрированных на этом аккаунте.
Выберете сайт, на статистику которого хотите посмотреть. Можно просмотреть данные за любой день или промежуток времени.
Отображаются все самые необходимые параметры. Можно просмотреть сайты-источники переходов, поисковые запросы и даже график посещений или просмотра страниц за любой промежуток времени.
mAnalytics может и в одиночку показать вам все данные, но часто хочется сию секунду посмотреть на количество просмотров сайта. Для этого идеально подойдет следующий виджет.
Analytics Widget
Смысл виджета прост. Вы просто выбираете необходимый для отображения сайт и параметр (посещения или просмотры страниц),
и на рабочем столе появляется виджет, размером 1х1, показывающий цифровое значение заданного параметра для выбранного сайта на текущий день.
Данные обновляются автоматически, но их можно обновить и вручную в любой момент, просто тапнув по виджету. Удобно то, что на рабочем столе можно разместить несколько таких виджетов, для всех сайтов, к примеру.
Оба приложения бесплатны и скачать их можно в Маркете.
Twidroyd – один из лучших Twitter-клиентов для Android
Если вы пользуетесь устройством на ОС Android достаточно долго – скорее всего вы хотя бы слышали об этом клиенте для Twitter. Некоторые считают его лучшим и для этого у них есть основания.
Twidroyd не только красив, он функционален. Я точно не уверен, но мне кажется, он самый функциональный среди всех Твиттер-клиентов для Андроид. Да что уж там, Engadget назвали это приложение лучшим для Твиттера. Давайте заглянем внутрь!
Twidroyd представлен в Маркете как в бесплатной, так и Про-версии. Рекламы нет ни в одной версии, версии отличаются функционалом и ценой. Про-версия обойдется вам в $3.99, если найдете способ купить ее.
Однако я этим не занимался, возможностей бесплатной версии все-равно больше, чем где-либо. Кстати, от платной отличия невелики – нет возможности отправлять вне сети, обновлять встряхиванием, добавить несколько аккаунтов. Пожалуй, самое большое ограничение – последний пункт, но, если у вас один аккаунт на Твиттере – смело устанавливайте бесплатную версию.
Введя логин и пароль вы попадете в общую ленту сообщений от тех, за кем следуете.
В новой версии добавлена функция «LivePreview». Повернув устройство на 90 градусов вы попадете в режим отображения, как в новом Твиттере – с двумя колонками. Честно говоря, оказалось даже удобнее, чем я ожидал.
Во втором окне отображается информация о пользователе или открывается ссылка/картинка, если они прикреплены к твиту.
Тапнув по твиту появится окошко с вариантами действий. Их много, смотрите:
Составление нового сообщения реализовано удобно. Все «под рукой».
Как я уже сказал, настроек много. Полностью настроить «под себя» можно оповещения, отображение и другие функции.
Но все оказывается не так красочно, как хотелось бы. Практически везде царит ощущение незавершенности, какой-то сырости. Это нормально для слишком функционального развивающегося клиента, но не в четвертой версии!
В разных местах текст налазит на другой текст, контуры кнопок не вмещают надписи и т.д.
У Twidroyd есть три виджета – большой, небольшой и просто виджет. Как по мне, логичнее было бы: маленький, средний и большой.
Большой и обычный отличаются одной отображаемой строкой: в большом их 3, в стандартном – 2.
В итоге имеем Твиттер-клиент с функционалом истребителя и внешностью домашней пиццы: вкусной, но не такой красивой, как в пиццерии.
Winamp для Android
В Маркете появилась бета-версия известного аудио-плеера Winamp. В кратком предварительном обзоре посмотрим на основные возможности плеера.
Основное меню выглядит просто и понятно.
Есть различные варианты сортировок композиций. Выбрав нужную песню или плейлист вы попадете в меню проигрывания трека.
Окно достаточно функционально.
Приятно и удобно – из любого меню программы можно быстро перейти к окну проигрывания трека, нужно просто потянуть за бар-ползунок.
В плеере есть всевозможные настройки. Можно настроить работу с гарнитурой, при блокировке экрана и т.д. К сожалению, эквалайзера нет. Не знаю, добавят ли его, очень хотелось бы.
Можно включить управление плеером при заблокированном экране. Функция нужная, но выглядит пока что так себе.
В приложении есть виджет, его реализация мне понравилась.
Удобно то, что случайный тап по нему не перебросит вас в плеер. Это проблема большинства приложений с активными элементами управления на виджете: вы пытаетесь листать ленту в твиттере, палец задевает ненужный пиксел и вот вы п приложении, когда это не нужно. В Winamp для перехода в плеер с помощью виджета необходимо тапнуть по фирменной иконке справа.
Непонятной оказалась работа с гарнитурой. Даже когда плеер не играл, при вынимании штекера наушников возобновлялось проигрывание трека. При этом клавиша «play/pause» не меняла своего спокойствия. Музыка играет, а пауза неактивна. Но это точно поправят в следующих версиях.
Касательно звука, он стандартный. Я не могу сказать о какой-либо революции, музыка просто играет. Нет ни одной настройки звука, что странно для плеера.
Почитав некоторые комменты в Маркете я подумал «а стоит ли качать?», но давайте будем честными сами с собой – это первая публичная бетка. Скорее всего, разработчик будет развивать и улучшать приложение.
Evernote 2 Beta для Android
Может еще рано писать об этом, но меня очень порадовала даже бетка. Новая, вторая, версия Evernote для Android активно допиливается до финальной и уже сейчас пользоваться приложением – одно удовольствие.
По сравнению с текущей версией изменилось совершенно все: от интерфейса до функционала. Самым желанным дополнением стало оффлайн хранение заметок.
После этого все другие заметочники можно смело сметать в цифровую урну. Тут есть весь необходимый функционал: отличный мобильный клиент с функциональным виджетом, синхронизация с взрослым сервисом и много фишек Evernote.
Для пользования клиентом вы должны быть зарегистрированным пользователем Evernote. Запустив приложение необходимо ввести логин и пароль. После попадете на главный экран. Он функционален, но не перегружен.
При первом входе подгрузятся ваши заметки с сервиса. Тут можно выбрать блокнот, просмотреть все записи, метки, можно быстро создать новую текстовую или фото-заметку. Фото-заметкой может быть бигборд, журнал, афиша или что-либо другое. Смысл в том, что сервис распознает текст с фотографии и потом вы сможете найти нужный файл просто задав поиск.
Вид списка заметок может быть настроен. Самый функциональный – подробный.
В каждом окне есть дополнительные функции, которые вызываются снизу или сверху окна. К примеру, при создании новой заметки можно добавить фото, аудио, метки или любой файл.
Есть также виджет. С его помощью можно быстро найти нужную заметку или создать новую, как текстовую, так и аудио или фото-заметку.
Новая версия, хоть и бета, меня очень порадовала, так как заметочник для меня одно из самых нужных приложений на смартфоне!
В Маркете новой версии еще нет, что логично. Но ее можно загрузить на форуме Evernote.
Как я и обещал, картинок в этот раз меньше, всего 33. На этот раз все, в следующую пятницу будет новый выпуск.
Ссылки на приведенные приложения:
mAnalytics
Analytics Widget
Twidroyd
Winamp