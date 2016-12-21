Apple AirPods испытали на прочность

Надежность любого нового устройства вызывает массу вопросов, особенно, когда речь идет о портативных гаджетах. И не только автомобили проходят краш-тесты. Электроника часто подвергается различным испытаниям, вроде падений и погружений в воду. Поэтому одной из популярнейших тем для обсуждения на тематических ресурсах в Интернете являются всевозможные тесты и испытания новинок на прочность. И сейчас очередь Apple AirPods.

Как ведут себя новые беспроводные наушники во время бега мы уже недавно узнали, а в этот раз посмотрим, как они переживут некоторые бытовые ситуации. Подобные гарнитуры в обычном использовании подстерегают не так много передряг. Они либо падают на пол, либо попадают в стиральную машину в кармане джинсов или куртки. Именно такие сценарии попробовал воспроизвести популярных блогер Филипп на своем канале EverythingApplePro.

В лучших традициях подобных роликов, наушники роняли с разной высоты, потом закинули в стиральную машину и после этого на несколько минут погрузили в воду. Это, конечно, не совсем полный набор возможных неприятностей, но, вероятно, именно эти случаи чаще всего повреждают подобную технику.

Хоть в ролике AirPods и пережили испытания, это не означает, что они ударопрочные и водоустойчивые. Ни то, ни другое не указано в спецификациях. В любом случае, от падений все же остались визуальные повреждения. А вот последствия от погружения в воду могут проявиться не сразу.