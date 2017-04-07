Apple может выпустить переходник MagSafe to USB-C и уже подала соответствующую патентную заявку

То, что порты MagSafe уходят в прошлое стало понятно еще в 2015 году, когда Apple выпустила ноутбук MacBook с единственным разъемом USB-C. По сути, магнитная зарядка MagSafe мертва в полном смысле этого слова; во всех новых моделях ноутбуков MacBook ее заменил разъем USB-C. Исключение составляет модель MacBook Air, которую не обновляли с марта 2015 года. Но, похоже, забытым MagSafe будет оставаться еще недолго и вскоре в Apple Store могут появиться переходники с разъемами USB-C («папа») и MagSafe («мама»).

В очередной патентной заявке Apple, которую на днях опубликовало американское патентное бюро, описывается именно такой адаптер, который позволит заряжать более новые модели ноутбуков MacBook посредством магнитная зарядка MagSafe. Несмотря на решение Apple отказаться магнитной зарядки MagSafe, многие пользователи по-прежнему считают его весьма полезной разработкой. И ведь не зря, наверняка MagSafe ни раз выручал многих владельцев макбуков. Нередки случаи, когда случайно спотыкаешься о провод, подключенный к ноутбуку. Но если при использовании MagSafe провод просто отсоединится, а ноутбук останется на месте, то в случае USB Type-C ноутбук неизбежно полетит со своего места. Последствия падения могут быть самые разные. Так что выпуск подобного аксессуара вполне неплохая идея с точки зрения бизнес – спрос на него наверняка будет.

Отметим, что некоторые сторонние производители уже предлагают собственные вариации магнитной зарядки с адаптерами, оснащенными разъемами USB-C. Компания Griffin, например, предлагает решение под названием BreakSafe Magnetic USB-C за $40. Иронично, что Apple подала заявку на патент, описывающий переходник MagSafe to USB-C в тот же день, когда Griffin анонсировала собственный. Это могло быть простым совпадением, но в этом конкретном случае – маловероятно. Собирается ли Apple выпускать переходник MagSafe to USB-C – это уже другой вопрос.

Источник: The Verge