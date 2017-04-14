Apple тестирует два финальных прототипа iPhone 8: с симметричной тонкой окантовкой и Touch ID под экраном, а также запасной — со сканером отпечатков на задней панели

Последние дни оказались весьма интересными с точки зрения утечек дизайна будущего смартфона Apple iPhone 8. Сначала в китайской соцсети Weibo попали CAD-чертежи прототипа со сдвоенной вертикальной камерой и сканером отпечатков на задней панели, а затем появилась информация о прототипе со встроенным под экран датчиком Touch ID и сверхтонкой окантовкой экрана в 4 мм по всему периметру дисплея. Для обеих вариантов были созданы весьма интересные рендеры, которые мы и предлагаем рассмотреть вместе.

Пусть вас не удивляет наличие сразу двух прототипов смартфонов Apple — по слухам, изначально компания рассматривала порядка 10 различных вариантов компоновки, лишь недавно остановившись на двух вышеупомянутых. Вряд ли кто-то будет спорить, что второй вариант со сверхтонкой окантовкой выглядит более элегантно и привлекательно — именно он и является основным — однако на пути к окончательному утверждению стоит нестабильная работа нового сканера отпечатков, упрятанного под экран.

Именно поэтому компания не сбрасывает со счетов запасной вариант, который в плане компоновки практически полностью повторяет недавно представленные Samsung Galaxy S8 и LG G6 — тонкие рамки вдоль длинных сторон экрана, более толстые сверху и снизу и сканер отпечатков на задней панели. Однако выпустить аналог спустя полгода после конкурентов — это далеко не тот вариант, к которому стремится Apple. В компании наверняка будут до последнего стремиться выпустить вариант, заметно отличающийся от всего, что уже присутствует на рынке.

Кстати, согласно данным утечки, вариант с минимальными рамками будет стеклянным и со стороны фронтальной панели и со стороны спинки, металлической будет только рамка окантовки. По тем же данным смартфон оснастят 5,8-дюймовым OLED-дисплеем, «невидимой» фронтальной камерой и беспроводной зарядкой.

Источник: iDropNews (1, 2)