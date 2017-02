Apple запустила новую рекламную кампанию «We Hear You», в которой с юмором рассказывает, чем планшет iPad Pro лучше ПК [видео]

После долгого перерыва Apple решила вернуться в мир большого юмора, снова начав снимать рекламу, способную вызвать улыбку, а не раздражение. Конечно же, до легендарной кампании «Get a Mac» (это там, где два парня говорят друг другу «Hello, I’m a Mac and I’m a PC») этим четырем роликам еще далеко, но лиха беда начало, и серия «We Hear You» для планшета iPad Pro вполне может оказаться даже успешнее своего предшественника.

Интересно, что для каждого из четырех роликов об удобстве ПК, редакторе Word, поисках Wi-Fi и вирусах в качестве «запевки» используются реальные твиты пользователей, однако в видео снимаются не их авторы, а более подходящие на эту роль актеры.

An iPad Pro is not even close to being a computer. 😂

— ᴶᴲᴿᴱᴹᵞ (@NaskarrKid) 19 августа 2016 г.