Atypical Games выпустила симулятор выживания Radiation City, в котором воссоздала покинутую после аварии на ЧАЭС Припять с аномалиями, радиацией и зомби

Компания Atypical Games представила новую игру Radiation City, в которой воссоздала покинутый после аварии на ЧАЭС город Припять. Как нетрудно догадаться, игра представляет собой симулятор выживания (survival) в постапокалиптическом мире с радиацией и опасными аномалиями, голодными хищниками и человекоподобными существами, жаждущими попробовать главного героя на вкус.

Создатели игры обещают кропотливо воссозданный город Припять в том состоянии, в котором он находится через десятки лет после катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. В сеттинг войдет весь город, с такими достопримечательностями, как гостиница «Полесье», Дворец культуры «Энергетик», Кинотеатр «Прометей», школьный бассейн и заброшенные многоэтажки.

По сюжету герой пытается спасти свою возлюбленную, которая пропала в зоне отчуждения ЧАЭС. Игроку предстоит не только бороться с врагами, но и разыскивать и улучшать необходимые ресурсы, снаряжение, оружие и транспорт, а также защищенные стоянки, где можно будет безопасно пережить ночь.

Отметим, что ранее Atypical Games выпустила аналогичную по стилю игру Radiation Island, а также несколько военных аркад, включая Battle Supremacy, Sky Gamblers: Storm Raiders, Infinite Tanks и т.д. Игра Radiation City уже доступна на платформах iOS ($4,99) и macOS, она подходит как для iPhone, так и для iPad, загрузить ее можно по следующей ссылке.

Источник: Atypical Games