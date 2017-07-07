Австралийские психологи: «Интернет-тролли хорошо разбираются в человеческих эмоциях»

Откуда берутся тролли? Или, другими словами, почему некоторые люди, попадая в интернет, вдруг становятся чрезмерно агрессивными, теряют всю свою любезность и превращаются в злобных комментаторов, занимающихся т.н. троллингом — причудливой формой виртуального общения, призванной вызвать у собеседника «боль в причинном месте»?

Австралийские ученые из Университета Федерации предположили, что причина феномена интернет-троллей кроется в их личностных качествах, и решили проверить, действительно ли «злобные шутники» выделяются какими-то определенными психологическими особенностями.

Для этого ученые мужи провели онлайн-опрос, в котором приняли участие 415 человек, как мужского, так и женского полов. В ходе тестирования испытуемым предлагалось согласиться или не согласиться с рядом утверждений, одни из которых были предназначены для выявления склонности к троллингу (например, «Хотя некоторые считают мои сообщения оскорбительными, я нахожу их смешными»), а другие — для определения личностных качеств респондента («Отомстить другому человеку нужно в кратчайший срок и по полной программе»).

Результаты опроса

По результатам опроса потенциальные тролли набрали наибольшее количество баллов по шкалам психопатии и когнитивной эмпатии (а вот аффективная эмпатия у них, напротив, оказалась выраженной в гораздо меньшей степени).

Расшифровка результатов опроса

Для дальнейшего понимания новости отметим, что шкала психопатии показывает, насколько респондент безразличен к чувствам других людей.

По показателю шкалы когнитивной эмпатии можно судить о том, умеет ли испытуемый распознавать эмоции других людей.

Наконец, шкала аффективной эмпатии свидетельствует, что респондент не только распознает эмоции окружающих, но еще и способен их интернализировать или, что называется, «принимать близко к сердцу».

Выводы

Итак, о чем свидетельствует тот факт, что тролли заработали наибольшее количество очков по шкалам психопатии и когнитивной эмпатии?

Во-первых, отмечают исследователи, высокий показатель психопатии непосредственно связан с импульсивностью и тягой к острым ощущениям. Как следствие, вести себя столь непристойно троллей побуждает деструктивное желание порождать вокруг себя постоянные хаос и конфликт.

Во-вторых, благодаря высокому уровню когнитивной эмпатии тролли являются искусными знатоками человеческих эмоций. Они точно знают, как задеть те или иные чувства собеседника и активно этим пользуются.

В-третьих, из-за недостатка аффективной эмпатии тролли не особо переживают по поводу участи своих жертв и потому не проявляют к ним никакого милосердия. Им глубоко плевать на то, что их собеседник испытывает негативные эмоции. Следственно, взывать к разуму и призывать их «успокоиться» нет никакого резона — им попросту будет все равно.

«Результаты исследования показали, что тролли активно используют эмпатическую стратегию предсказания, предугадывая негативные эмоциональные реакции со стороны своих жертв. Вместе с тем, вследствие недостатка аффективной эмпатии эти люди определенно не склонны проявлять сопереживание по отношению к другим», — пишут исследователи.

Перспективы

Хотя в исследовании не дается советов, как останавливать троллей, ученые говорят, что их работа пролила еще немного света на то, почему люди на просторах интернета могут вести себя столь неподобающим образом.

Продолжив в будущем изучать связь между психопатией, высокой когнитивной эмпатией и желанием троллить, ученые надеются в конечном счете все же понять, какими персональными качествами обладают тролли — и каким образом их можно «приводить в чувства».

Напоследок отметим, что в ходе исследования также было обнаружено, что тролли зачастую обладают еще и садистскими наклонностями, то есть любят на ровном месте причинять страдания другим. Аналогичные данные получили канадские психологи в 2014 году.

Источник: Quartz