Австралийцы разрабатывают электрический дрэгстер Top EV Racing мощностью 3000 л.с., который будет разгоняться до 200 км/ч за 0,8 секунды и достигать половины скорости звука (612 км/ч)

Австралийская команда энтузиастов Top EV Racing разрабатывает электрический дрэгстер для заездов класса Top Fuel, с помощью которого собирается побить сразу 8 мировых рекордов, включая разгон до половины скорости звука — 612 км/ч.

Характеристики дрэгстера выглядят просто вызывающе на фоне любых других электромобилей. Мощность двигательной установки превышает 3000 л.с. или 2,5 МВт, а крутящий момент составляет 17000 lb·ft или 23000 N·m, что трансформируется в ускорение 7,3G во время разгона (и 6,2G во время торможения).

По задумке создателей, дрэгстер должен набирать 200 км/ч всего за 0,8 секунды, 440 км/ч — за 3 секунды и 530 км/ч — за 4,5 секунды. Болид комплектуется блоком литий-ионных аккумуляторов емкостью 100 кВтч. Они заряжаются от солнечных батарей мощностью 6 кВт, установленных на грузовике команды, который используется для перевозки дрэгстера.

Отметим, что команда Top EV Racing занимается разработкой своей модели с 2012 года, при этом в интервью изданию New Atlas ее представители заявили, что от первых тестовых заездов их отделяет минимум год.

Источник: Top EV Racing