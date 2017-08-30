Авторы фильма «Бегущий по лезвию 2049» сняли короткометражку-приквел «2036: Nexus Dawn»

За месяц до выхода фантастического фильма «Бегущий по лезвию 2049» / Blade Runner 2049 авторы картины выложили в сеть короткометражку «2036: Nexus Dawn», которая рассказывает о событиях, происходивших во временном промежутке между классическим «Бегущим по лезвию» и его продолжением.

Как нетрудно догадаться по названию, действие короткометражки «2036: Nexus Dawn» происходит в 2036 году, где создатель репликантов Ниандер Уоллес в исполнении Джареда Лето пытается уговорить чиновников снять запрет на изготовление киборгов. На встрече он демонстрирует новую модель репликанта, которая беспрекословно выполняет его команды.

Напомним, что «Бегущий по лезвию 2049» / Blade Runner 2049 выйдет в кинотеатрах 5 октября 2017 года, в главных ролях снимутся Райан Гослинг, Харрисон Форд, Джаред Лето и Робин Райт, режиссером выступит Дени Вильнев, а исполнительным продюсером — Ридли Скотт, снявший в 1982 году оригинальный фильм.

Источник: Warner Bros.