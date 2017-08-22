Авторы сериала «Очень странные дела» / Stranger Things уже работают над третьим сезоном и рассчитывают полностью завершить историю в четвертом

Создатели сериала «Очень странные дела» / Stranger Things братья Мэтт и Росс Дафферы в очередном интервью заявили, что уже работают над третьим сезоном и рассчитывают окончательно завершить историю в четвертом сезоне сериала. Интересно, что боссы Netflix еще не дали добро на четвертый сезон, так что заявление его создателей вполне можно воспринимать как своеобразное давление на руководство.

Братья Дафферы отметили, что второй сезон Stranger Things, который стартует уже 27 октября, будет больше похож на сиквел полноценного фильма, чем на обычный ТВ-сериал (что бы это не значило). Также создатели рассказали, что собираются вывести историю за пределы Хокингса, так как им все труднее оправдывать то количество напастей, которое ежегодно сваливается на такой маленький и непримечательный городок. Судя по трейлерам и рассказам участников съемок, второй сезон будет заметно мрачнее первого.

Напомним, что о планах продлить «Очень странные дела» на четыре-пять сезонов стало известно еще в начале текущего года, хотя изначально сериал задумывался как отдельная самодостаточная история, рассчитанная на единственный сезон и не требующая никаких продолжений. Тем не менее, создатели предусмотрительно оставили шанс на продолжение, качество которого мы сможем оценить уже ближайшей осенью.

Источник: The Verge