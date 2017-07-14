Bark.us — искусственный интеллект, который спасает подростков от суицида

По активности пользователя в интернете можно многое о нем узнать. Так, ранее мы писали, что ученые научились по поведению человека в Facebook определять у него наличие зависимости от алкоголя, табака или наркотиков. Теперь же исследователи из Bark.us разработали искусственный интеллект, который спасает подростков от суицида, анализируя их разговоры по электронной почте, SMS и в сервисах вроде Snapchat, Instagram и WhatsApp.

Сообщается, что при помощи анализа текстовых сообщений алгоритм способен определить, страдает ли ребенок от запугивания, суицидальных мыслей, депрессии и других негативных явлений, которым подвержены дети в интернете. Когда обнаруживаются тревожные признаки, программа предупреждает родителей через электронную почту и предлагает возможные шаги.

По словам разработчиков, проанализировав свыше 500 миллионов сообщений, ИИ удалось спасти около 25 детей. Об этом исследователям стало известно от родителей, которые связались с ними, чтобы отблагодарить за помощь.

При этом с момента запуска ИИ родителям было отправлено свыше тысячи «тревожных» уведомлений.

Напоследок отметим, что подписка на сервис Bark.us стоит $9 в месяц или $99 в год для семьи. Компания состоит из девяти сотрудников и находится в Атланте, штат Джорджия.

Источники: venturebeat, hightech.fm