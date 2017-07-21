Базз Олдрин: «Человечеству пора задуматься над колонизацией других планет»

Базз Олдрин — астронавт, инженер и, конечно же, второй человек, ступивший на поверхность Луны. После ухода из NASA он занялся пропагандой космических устремлений — чтобы люди, по его словам, не боялись неизвестности и активнее поглядывали за пределы Земли.

«Суть человеческого существования — это любознательность. Мы существуем для того, чтобы преодолевать преграды» , — говорил ранее Олдрин.

Совсем недавно астронавт принял участие в разработке VR-кино, в ходе которого зритель на собственной шкуре «переживает» космическую экспедицию на Марс. Как один из тех немногочисленных людей, которые имели честь ступать по отличному от Земли небесному телу, Олдрин выявил желание помочь режиссерам в создании «наиболее реалистичного космического опыта». Каковы его мотивы? По словам самого астронавта, подобными вещами он занимается для того, чтобы наибольшее число людей осознало, насколько важна для человечества возможность путешествовать по Вселенной.

«Возможности исследования космоса захватывают дух, поскольку они безграничны. Марс станет следующим шагом на пути к освоению космоса. Кроме того, я считаю, что именно он станет первой планетой, которую мы колонизируем», — заявил астронавт.

При этом Олдрин отмечает, что над воплощением космического будущего в жизнь нужно начинать работать уже сегодня — как минимум, подогревая интерес публики, а также помогая в разработке планов будущих марсианских экспедиций (и тем самым подталкивая человечество хоть и маленькими, но все же необходимыми толчками в нужном направлении):

«Настало время всерьез задуматься над тем, как будет выглядеть жизнь на Марсе. Я убежден, что первые астронавты прибудут на Красную планету уже к 2040 году».

По мнению Олдрина, несмотря на то, что полученный в ходе VR-кино опыт, очевидно, будет проигрывать реальной космической кампании, подобного рода технологии ценны, прежде всего, тем, что могут привлечь внимание к космосу широких масс:

«Нам предстоит пройти долгий путь, прежде чем отправиться в космическое путешествие сможет каждый житель планеты. К счастью, у нас есть технологии виртуальной реальности, которые могут дать возможность каждому желающему своими глазами взглянуть на то, что однажды может стать для человечества повседневностью«.

Помимо этого, виртуальная реальность, по словам астронавта, не только поспособствует возрастанию интереса к космосу, но и побудит человечество больше интересоваться наукой и исследованиями, а также воодушевит людей на всей планете. По его мнению, это особенно важно в нынешние времена, когда общество не доверяет науке и стремится получать простые ответы на сложные вопросы.

«Рано или поздно человечество объединится ради космических путешествий, ведь уже сейчас они захватывают наше коллективное воображение, поощряют наше любопытство и вдохновляют нас почаще размышлять о высоком, — говорит Олдрин и добавляет: «Потому что мы, люди, по своей природе является чистой воды странниками. Исследование мира заложено в нас с рождения. Как вид, мы очень любопытны и всегда хотим знать, что расположено «за вот тем холмом». Задумайтесь: с момента первого полета братьев Райт и до высадки на Луне прошло всего 66 лет!».

Напоследок отметим, что Базз Олдрин — не единственный специалист, занимающейся популяризацией космического будущего. Месяц назад астрофизик Стивен Хокинг призвал интенсивнее осваивать космос, чтобы взбодрить человечество, а признанный популяризатор науки Карл Саган и вовсе полагает, что в освоении космического пространства заключается ни много ни мало — предназначение человечества.

«Люди — любопытный, любознательный, настроенный на открытия вид. Я думаю, что именно в этом кроется успех нашего выживания», — заявил Саган.

Источник: futurism