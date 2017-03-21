BBC объявила о перезапуске американской версии автошоу Top Gear America с новыми ведущими

Фанаты автомобильных шоу наверняка не пропустили старт нового сезона Top Gear с Мэттом ЛеБланом, Крисом Харрисом и Рори Ридом в качестве ведущих, который состоялся в начале марта. Без уволенного Криса Эванса передача раздражает меньше, вдобавок создатели вернули старую конфигурацию тестовой трассы, заменив Mini Cooper на спортивное купе Toyota GT86. Однако в США решили, что им все же не хватает «местного колорита» и BBC пошел им навстречу, анонсировав возвращение американской версии телешоу Top Gear America.

Напомним, что американский вариант с названием Top Gear USA производился компанией A&E Networks, выходил на ТВ-канале History Channel и был закрыт в прошлом году после пяти сезонов. Вели шоу комик Адам Феррара, раллийный гонщик Таннер Фоаст и пилот серии NASCAR, а также ведущий канала NBC Рутледж Вуд.

Создатели нового Top Gear America пока достаточно осторожно заявили, что готовы снять один сезон из восьми часовых серий, которые выйдут уже в этом году. Решение о продолжении съемок скорее всего будет принято по результатам рейтингов зрителей и количества просмотров.

Тройку ведущих заменили полностью, теперь в студии кроме Стига можно будет увидеть актера Уильяма Фихтнера («Армагеддон», «Чёрный ястреб», «Эквилибриум», «Тёмный рыцарь», сериал «Побег»/Prison Break), гонщика Антрона Брауна и автожурналиста Тома Форда:

В пресс-релизе, посвященном данному анонсу, компания BBC America отметила, что собирается показать американцам не только самые интересные суперкары, но и продемонстрировать исторический шоссе и спортивные трассы Северной Америки. Каждую неделю в студию будут приглашать очередную звезду, которая будет пытаться побить рекорд круга трассы Speed Vegas.

Источник: BBC America