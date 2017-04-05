«Беги, молись, прячься и забери меня домой»: Ридли Скотт выложил сразу четыре новых тизера фильма «Чужой: Завет» / Alien: Covenant

По всей видимости фильм «Чужой: Завет» / Alien: Covenant может претендовать на звание наиболее активно продвигаемой с помощью трейлеров картины. Ведь помимо пары полноценных трейлеров (1, 2), сцены пролога и даже отдельной псевдорекламы андроида Уолтера компания 20th Century FOX выложила еще четыре (!) коротких тизера с красноречивыми названиями «Беги», «Молись», «Прячься» и «Забери меня домой».

«Беги» / Run

«Молись» / Pray

«Прячься» / Hide

«Забери меня домой» / Take Me Home

Напомним, что «Чужой: Завет» станет продолжением «Прометея» и первым фильмом новой трилогии, которая приведет к событиям классического «Чужого» 1979 года. По сюжету фильма, команда корабля «Завет» спускается на планету, на которой находит андроида Дэвида, выжившего после событий в «Прометее».

Режиссером выступил снявший самый первый фильм франшизы Ридли Скотт, а увидеть картину в кинотеатрах можно будет уже через полтора месяца — 19 мая 2017 года.

Источник: 20th Century Fox