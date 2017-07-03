Бен Джофф: «Китай переживает период «сяомизации», превращаясь в высокоскоростного новатора»

Китай перестает быть страной с копирующей экономикой и превращается в высокоскоростного инноватора. По крайней мере, такого мнения придерживается Бен Джофф — инвестор крупнейшего в мире акселератора hardware-проектов hax, давший определение китайскому инновационному чуду — «сяомизация».

Отметим, что слово Xiaomization, используемое Джоффом для описания того, что ныне происходит в КНР, образовано от названия китайского производителя гаджетов Xiaomi, которая известна тем, что быстрым запуском в производство гаджетов собственной разработки буквально выдавливает конкурентов с рынка. Так, в свое время «Ксяоми» «уничтожила» производителя фитнес-браслетов Fitbit, просто выпустив свой браслет за $13.

«Дело тут не в больших деньгах, — говорит Джофф. — Главное преимущество Китая — скорость. Крупные компании тут работают на скоростях стартапов. Здесь считается нормальным, что поставщик компонентов может написать в воскресенье вечером, что уже в понедельник утром будет осуществлена крупная поставка комплектующих».

Интересно, что вместе с этим Китай превращается в мировой исследовательский центр. Ведущие мировые университеты и компании открывают тут свои лаборатории и запускают исследовательские проекты. По словам, Джоффа, уже в этом году Китай обгонит по патентам Японию и выйдет на второе мест в мире после США.

Хорошим индикатором развития Китая также является количество средств, которые здесь принято вкладывать в стартапы. Джофф говорит, что сейчас в стране наблюдается даже избыточное финансирование инновационных проектов: китайские стартапы на первом раунде получают большие суммы по сравнению с аналогичными проектами в США. По мнению Джоффа, так происходит потому, что местные инвесторы полагают, что проекту, чтобы впоследствии «выстрелить», сразу нужны большие деньги.

Напоследок отметим, что Китай, по мнению Джоффа, сегодня похож на Японию 80-х: «Это невероятно творческая и невероятно быстроразвивающаяся страна, в которой развиваются абсолютно все технологии: от высокотехнологичных проектов, VR и AR до сервисов аренды баскетбольных мячей».

Источник: hightech.fm