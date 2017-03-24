Бэтмен, Флэш и Аквамен: появились первые тизер-трейлеры супергеройского боевика «Лига справедливости»

Студия Warner Bros. опубликовала три коротких тизера супергеройского боевика «Лига справедливости» режиссера Зака Снайдера. Сегодня, 24 марта, также должен выйти официальный трейлер фильма, мы обновим заметку после его выхода.

Тизеры знакомят нас с тремя (из пяти) главными героями грядущей картины – Бэтменом, Флэшем и Акваменом.

По сюжету фильма супергерои Бэтмен, Чудо-Женщина, Флэш, Киборг и Аквамен объединяются в команду, чтобы противостоять злу, которое пытается захватить Землю.

Главные роли в «Лиге справедливости» исполнили Бен Аффлек, Галь Гадот, Генри Кавилл, Джейсон Момоа, Эзра Миллер и Рэй Фишер.

Одновременно была опубликована серия официальных постеров и кадров из фильма.

Выход фильма назначен на ноябрь 2017 года.

Источник: meduza