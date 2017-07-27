Билл Гейтс – больше не самый богатый человек в мире

Акции Amazon на открытии торгов 27 июля в Нью-Йорке выросли в цене до $1071 за штуку. Несмотря на то, что впоследствии они упали примерно на $5, резкий рост ценных бумаг американского интернет-гиганта позволил его основателю Джефу Безосу отобрать у Билла Гейтса титул самого богатого человека на Земле. Состояние нового обладателя первой строчки рейтинга богатейших людей мира Bloomberg Billionaires Index составляет около $91 млрд.

Для официального закрепления результата необходимо, чтобы акции Amazon торговались приблизительно на одной и той же отметке. В то же время, Bloomberg одним из первых в мире заявило о том, что Безос обогнал в списке «богачей» Билла Гейтса, который за прошлые сутки потерял около $167 млн своего состояния.

26 июля Amazon стала четвертой в истории компанией с рыночной стоимостью более $500 млрд. Ранее эта «вершина» покорялась только Apple, Alphabet и Microsoft. Благодпаря резкому взлету акций Amazon состояние Безоса только за одни сутки увеличилось на $832 млн.

По словам аналитика компании Wedbush Securities Майкла Пактера, причиной стремительного взлета Amazon стали успехи облачного отделения корпорации Amazon Web и проекта Amazon Prime: его пользователи, число которых постоянно увеличивается, все реже ходят в обычные магазины и все больше покупают ежедневные товары в интернете.

Источник: TJ и Bloomberg