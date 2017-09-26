Для читателей, внимательно следящих за нашими новостями, вероятно, не станет откровением тот факт, что ОС Windows 10 Mobile, по сути, «мертва» (в потребительском сегменте так точно), причем уже давно, хотя время от времени и всплывают сообщения о намерении Microsoft вернутся на потребительский рынок смартфонов. Судя по всему, даже сооснователь Microsoft Билл Гейтс, который также является самым богатым человеком в мире, смирился с этим и решил двигаться дальше.

Bill Gates talks about his relationship with Steve Jobs and his smartphone of choice. Full interview on Fox News at 10pm ET. Опубліковано Fox News Sunday 24 вересня 2017 р.

В недавнем интервью Fox News Sunday Билл Гейтс сказал, что сейчас пользуется смартфоном на Android. Точную модель он не назвал, но отметил, что на устройстве предустановлено «множество ПО Microsoft».

С учетом этого вполне можно предположить, что этим Android-смартфоном является специальная версия флагманского смартфона Samsung Galaxy S8/S8+ с приставкой Microsoft Edition. Напомним, данная версия была выпущена в рамках партнерства софтверного и южнокорейского гигантов. Она распространяется через официальные магазины Microsoft и отличается солидным набором предустановленного ПО от Microsoft, куда помимо пакета Office, который присутствует и на базовом Galaxy S8, входит почтовик Outlook, приложения OneDrive и OneNote, поисковой сервис Bing, музыкальный онлайн-сервис Groove, голосовой ассистент Cortana, новостной сервис MSN News и пр. Отметим, что эти приложения можно установить на любой другой Android-смартфон, но выпуск такой версии Galaxy S8 с ПО Microsoft из коробки вполне может означать расширение этой инициативы на другие модели в будущем.

То, что Билл Гейтс перешел на Android вовсе не означает, что он также изменил свое отношение к продукции Apple. Говоря конкретнее, смартфоны iPhone его по-прежнему не интересуют, что особо примечательно в свете не самого хорошего старта iPhone 8. Как известно, продукты купертинской компании в семье Билла Гейтса под запретом. В интервью Fox сооснователь Microsoft признал, что Стив Джобс был «гением». В то же время на iPhone переходить он пока не планирует и продолжает пользоваться компьютерами с ОС Windows.

Источник: The Verge