«Благодаря вам люди вынуждены покупать игры»: Denuvo ответила ненавистникам словами издателей

Немного оправившись после недавнего взлома австрийская компания Denuvo, специализирующаяся на защите ПО, обновила свой официальный сайт и добавила с виду ничем не привлекательный раздел рекомендаций и благодарностей от именитых издателей и разработчиков. Сейчас там присутствует всего лишь три записи: от Bethesda, Crytek и Square Enix.

Обычно официальные заявления издателей, касательно каких-либо технологий защиты не содержат в себе эмоциональной окраски, зачастую о них вообще стараются не вспоминать, считая вынужденной мерой в борьбе с пиратством. И если мнение Crytek и Bethesda (в своё время обе компании удалили Denuvo в некоторых своих проектах по собственной инициативе) вполне нейтральны, как и следует тому быть, то Square Enix не постеснялась в самых ярких эпитетах описать своё отношение к DRM-технологии.

«Благодарим вас за чудесный сервис, который предоставляет ваша команда — очень здорово сотрудничать с вами! Парни, благодаря именно вам, люди вынуждены покупать игры» – сказано в заявлении Square Enix.

Конечно же в словах Square Enix присутствует некая доля правды. Nier: Automata, содержащая Denuvo, уже продана тиражом более 1,5 млн копий. Но это не спасло, к примеру, вполне успешные Deus Ex и Hitman: оставшись недосказанной история Адама Дженсена похоронена заживо отложена до лучших времён, а студия IObit Interactive была выставлена на продажу вместе с собственным детищем. И если Deus Ex издатели «ушли» по-английски, то к Hitman судьба была чуть более благосклонна – сотрудники нашли в себе силы выкупить студию у Square Enix, отказаться от Denuvo и заявить о разработке 2-го сезона «мира заказных убийств».

Что же касается самой Denuvo, компания находится в подвешенном состоянии. Дела с последней версией защиты идут из рук вон плохо: только за последнее время сломаны Rime, TotalWar: Warhammer, Dead Rising 4, BulletStorm: Full Clip Edition, ABZU!, Dragon Quest Heroes 2 и обновили взлом всё той же Nier: Automata. По неофициальным данным, 4-я версия оказалась слабее предыдущих из-за судебной тяжбы с авторами VMProtect, использовавшейся в предыдущих версиях без согласия разработчика. В Denuvo заявляют, что уже работают над 5-й версией защиты, и она будет неприступной…

Всегда сложно оспаривать такие темы как необходимость применения Denuvo, учитывая высокий уровень пиратства, кто-то её просто не замечает, кому-то «жизненно необходимо» создавать петиции о своём негативном отношении к политике издателей и качеству технологии, а кто-то просто покупает хорошие игры без DRM…

Кстати, GTA V в 13-й раз поднялась на верхушку британского чарта и это спустя 4 года после выхода и всё это на фоне скандала с запретом модов и недавним падением рейтингов…

И ещё немного эпилога. Всего лишь каких-то 5 лет назад создатель шикарной квадрологии Prince of Persia и ярый приверженец Denuvo, компания Ubisoft, на примере Assassin’s Creed III официально громогласно обещала полностью отказаться от DRM во всех своих проектах…

Источники: DSOGaming