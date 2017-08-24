Blizzard опубликовала короткометражку «Проснись и пой» о климатологе Мэй из Overwatch

В рамках игровой выставки Gamescom компания Blizzard опубликовала короткометражку «Проснись и пой» / «Rise and Shine», которая рассказывает историю климатолога Мэй из игры Overwatch. Десятиминутный ролик оказался настолько качественным, что его вполне можно сравнивать с короткими мультфильмами от Pixar.

По сюжету игры, после многолетней криогенной заморозки Мэй-Лин Чжоу просыпается и обнаруживает, что организацию Overwatch распустили, а мир очень отличается от того, каким она его помнит. Еще оказывается, что она — единственный выживший ученый на экостанции «Антарктика». Ресурсы и время на исходе, и чтобы остаться в живых, Мэй приходится обратиться к науке — именно так в игре и появляется эндотермический бластер, который испускает лучи холода и стреляет ледяными снарядами.

Напомним, что Мэй умеет создавать вокруг себя барьер из толстого льда. Находясь под его защитой, она восстанавливает здоровье и не получает урона от атак противника, однако при этом теряет возможность передвигаться. Также она может создать огромную стену из льда, которая преграждает путь, закрывает обзор и блокирует атаки или использовать метеорологический дрон, вызывающий сильный ветер и снегопад. Вьюга замедляет и наносит урон противникам, а также обездвиживает тех, кто остается в области действия слишком долго.

Источник: Blizzard