Blizzard по просьбам игроков вернула своему онлайн-сервису старое имя Battle.net

Почти год назад Blizzard объявила об отказе использовать название Battle.net для собственной игровой службы и связанных с ней функций и элементов. Вчера же на официальном сайте появилось сообщение о том, что компания передумала и решила вернуть старое доброе название обратно. Теперь сервис называется Blizzard Battle.net.

«Когда мы анонсировали отказ от имени Battle.net для нашего игрового онлайн-сервиса, то предполагали, что процесс окажется сложной задачей. Мы прекрасно понимали, что Battle.net олицетворяет годы общей истории, развлечений, сообществ и дружбы для нас и наших пользователей. Battle.net — это центральная нервная система для игр Blizzard, которая связывает игроков с 1996 года. Технологии не стоят на месте, но учитывая важность бренда и отзывы игроков, мы решили, что это легендарное имя должно остаться на своем законном месте» — отметили представители компании Blizzard.

Таким образом, онлайн-сервис сохранит свое старое имя, но получит приставку с названием компании и новое/старое имя сервиса будет звучать как «Blizzard Battle.net».

Источник: Blizzard