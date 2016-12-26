Blizzard проводит акции и специальные события в своих играх, приуроченные к новогодним праздникам

По случаю новогодних праздников компания Blizzard Entertainment запустила несколько праздничных событий в различных своих игровых проектах. Чтобы стимулировать игроков больше времени проводить в игровых (а не реальных) мирах, предлагаются различные подарки, наряды, квесты и события.

В игре World of Warcraft под деревьями в Штормграде и Оргриммаре игроков ждут эксклюзивные игрушки и предметы. Подарки к Зимнему Покрову можно найти в игре с 25 декабря по 2 января. Для любителей приключений предлагается цепочка заданий, где требуется спасти оленя Метцена, можно заработать транспорт Прислужника Гурока и приручить новых боевых питомцев.

В Overwatch с 13 декабря по 2 января проходит праздничное мероприятие «Зимняя сказка». В специальных зимних контейнерах в красивой упаковке игроков ждут праздничные облики, анимации для лучшего момента матча, спреи, реплики, значки профиля и победные позы. Также имеется возможность принять участие в новой потасовке — операции «Метелица» — и полюбоваться новогодними украшениями Ханамуры и Кингс Роу.

Зимний Покров празднуют и в Нексусе (в игре Heroes of the Storm). Здесь его отмечают двумя особыми зимними потасовками, новогодними обликами и появлением в игре нового транспорта Особенная снежинка. Кроме того, до 4 января можно бесплатно покататься на Алчном гоблине, а те игроки, которые проведут 25 матчей, смогут оставить его себе и к тому же получить в подарок сезонный портрет.

В игре HearthStone также проводятся праздничные мероприятия. К Зимнему Покрову подготовлены несколько зимних полей боя. Кроме того, проводится потасовка «Обмен подарками» и предлагается возможность получить рубашку Зимнего Покрова.

А чтобы игроки могли ещё глубже окунуться в праздничную атмосферу с непередаваемым местным колоритом, предлагается подборка традиционных новогодних и рождественских композиций в исполнении хора мурлоков.