Компания Blizzard выпустила мобильное приложение Battle.net для платформ Android и iOS, которое позволит игрокам оставаться на связи с друзьями даже тогда, когда они не сидят за ПК. С помощью Blizzard Battle.net можно общайться в чате, наблюдать, кто чем занимается в играх и добавляйте новых друзей в свой список непосредственно со смартфона.

В мобильном чате можно договариваться о времени игры, обсуждать стратегию или просто общаться друг с другом. При этом если друзья в данный момент не в сети, то разговор не прервется благодаря истории сообщений и уведомлениям.

Если вы познакомились с человеком не в онлайне, а в траснпорте или во время прогулки в парке (оказывается, у геймеров бывает и такое), то добавить друга в список или принять запросы на добавление можно прямо со смартфона. Приложение Battle.net также позволяет сканировать QR-коды, чтобы еще более легко добавлять друзей, с которыми познакомились в офлайне.

Загрузить приложение Blizzard Battle.net можно по следующим ссылкам: Google Play (Android) и App Store (iOS).

Напомним, что недавно Blizzard по просьбам игроков вернула своему онлайн-сервису старое имя Battle.net, передумав называть его по-новому.

Источник: Blizzard