Bloomberg: к 2040 году количество электроэнергии, потребляемой электромобилями, вырастет в 300 раз

Электрокары, похоже, изменят не только автомобильную промышленность, но и мировой рынок электроэнергии.

По данным экспертов Bloomberg, к 2040 году более половины продаваемых в мире новых автомобилей будут полностью электрическими. В свою очередь, предупреждают специалисты, это повлечет за собой резкое увеличение спроса на электроэнергию.

Так, стремительный рост потребления электроэнергии электрокарами начнется с 2020 года. Если по итогам 2016 года мировой парк электромобилей потребил 6 тераватт электроэнергии, то к 2030 году этот показатель достигнет отметки в 400 тераватт, а к 2040 — в 1800 тераватт, увеличившись таким образом в 300 раз за 24 года.

В результате, к 2040 году на электромобили будет приходиться 5% общемирового спроса на электроэнергию. Это означает, что производителям электричества придется не только наращивать мощности, но и активно развивать системы хранения электроэнергии, а также разрабатывать гибкие сетки тарифов, которые будут стимулировать зарядку электрокаров не в часы пик, а, например, ночью, или в выходные дни.



Впрочем, уточняют эксперты, в конечном счете поставщики электроэнергии окажутся в плюсе. Если сегодня они «страдают» от падения цен на электроэнергию в свете развития более дешевых солнечной и ветряной энергетик, то в связи с ростом популярности электрокаров востребованность в электричестве возрастет, и они смогут вновь «взвинтить» цены.

«Автомобильный и энергетический секторы в скором времени будут переплетены друг с другом так, как никогда ранее, — заключает Колин МакКеррачер, аналитик Вloomberg. — Хотя производители электроэнергии, скорее всего, справятся с растущей нагрузкой, рынку предстоит решить еще не одну сложную дилемму».

Источник: Bloomberg