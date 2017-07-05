BMW выпустил первое тизер-видео гибридного родстера BMW i8 Roadster

Прошлая неделя принесла новость о том, что немецкий автоконцерн BMW уже потратил на развитие направления электромобилей эквивалент $5,87 млрд и намерен сократить число моделей с ДВС, чтобы больше инвестировать в электрокары. Как и многие другие (только сегодня Volvo заявила о полном переходе на производство машин с электрическими и гибридными двигателями с 2019 года), BMW делает большую ставку на электрические модели и планирует следующие три года ежегодно выделять на электрическое направление не меньше $5,87 млрд, а то и больше. Частью этих масштабных сдвигов в стратегии баварцев стал отказ от модели BMW i5 в пользу электрических версий более массовых моделей вроде BMW 3 Series. И вот сейчас BMW опубликовала первое тизер-видео грядущего гибридного родстера BMW i8 Roadster.

На видео серийная версия BMW i8 Roadster запечатлена в камуфляжном оснащении и по информативности ролик сильно проигрывает шпионским фото с испытаний. Выгодных ракурсов с видом крыши и задней части машины авторы ролика тщательно избегали, а сопроводительная текстовая часть с достоинствами исключительно маркетинговая, благо есть немало данных об этом автомобиле из неофициальных каналов.

Первый концепт-кар был показан пять лет назад, второй — на выставке CES-2016 в Лас-Вегасе. Долгий путь родстера к серийному производству должен увенчаться дебютом на Франкфуртском автосалоне в этом сентябре. Точнее, машину правильно называть таргой, поскольку съемной будет только секция крыши над головами седоков. Тесного заднего диванчика, который есть у купе, открытый вариант, похоже, лишится. Сзади появятся два обтекателя, вертикальное заднее стекло и отдельное антикрыло.

С технической точки зрения гибридный родстер должен повторять обновленное купе i8, которое также ожидается нынешней осенью. Мощность бензиновой «турботройки» (231 л.с.) вряд ли удастся заметно увеличить, зато должны появиться более мощный электромотор (сейчас 131 л.с.) и тяговая батарея увеличенной емкости (сейчас 7,1 кВт·ч). По самым смелым предположениям, суммарная мощность гибридной силовой установки может вырасти с 362 до примерно 500 л.с., а запас хода в электрическом режиме — с 37 до 150 км.

Родстер наряду с обновленным купе BMW i8 должен подстегнуть интерес к модели, которая сейчас расходится крайне вяло. За первый год продаж (2014-й), своих владельцев нашли около 1800 машин, на следующих год продажи выросли до без малого 5500 экземпляров, но в 2016 году упали то трех с небольшим тысяч. Основная часть нареканий приходится на несоответствие космической внешности и скромных по суперкаровским меркам динамических показателей машины.

Источник: engadget и autoreview