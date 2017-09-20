Bodega — автоматизированные киоски будущего, призванные заменить мелкие магазинчики

Основанный бывшими сотрудниками Google стартап Bodega намерен вытеснить с рынка небольшие магазинчики, заменив их автоматизированными киосками, установить которые планируется буквально повсеместно: в подъездах жилых домов, в фитнес-клубах и офисах.

Новаторские киоски работают по принципу вендинговых машин, однако расплачиваться в них не нужно — система автоматически снимет деньги с карты покупателя.

Для покупки необходимо лишь установить на смартфон приложение и привязать к нему банковскую карту. Дверцы киоска откроются, когда пользователь подтвердит в приложении намерение осуществить покупку. Затем камеры с компьютерным зрением определят, какие именно товары взял покупатель. После этого Bodega снимет с карты нужную сумму. При этом, в отличие от традиционных магазинов, вам не нужно выстаивать очередь на кассе, также подобные киоски хороши тем, что работают круглосуточно.

Стоит отметить, что пополнением точки занимаются сотрудники стартапа: когда тот или иной товар подходит к концу, система отправляет им сообщение о том, что автомат пора пополнить.

По словам сооснователя Bodega Пола МакДональда, проработавшего в Google 13 лет, в будущем устройства компании сделают традиционные магазины ненужными: «Мы установим 100 000 аппаратов Bodega. Киоски будут встречаться через каждые 30 метров».