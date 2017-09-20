Bodega — автоматизированные киоски будущего, призванные заменить мелкие магазинчики
Основанный бывшими сотрудниками Google стартап Bodega намерен вытеснить с рынка небольшие магазинчики, заменив их автоматизированными киосками, установить которые планируется буквально повсеместно: в подъездах жилых домов, в фитнес-клубах и офисах.
Новаторские киоски работают по принципу вендинговых машин, однако расплачиваться в них не нужно — система автоматически снимет деньги с карты покупателя.
Для покупки необходимо лишь установить на смартфон приложение и привязать к нему банковскую карту. Дверцы киоска откроются, когда пользователь подтвердит в приложении намерение осуществить покупку. Затем камеры с компьютерным зрением определят, какие именно товары взял покупатель. После этого Bodega снимет с карты нужную сумму. При этом, в отличие от традиционных магазинов, вам не нужно выстаивать очередь на кассе, также подобные киоски хороши тем, что работают круглосуточно.
Стоит отметить, что пополнением точки занимаются сотрудники стартапа: когда тот или иной товар подходит к концу, система отправляет им сообщение о том, что автомат пора пополнить.
По словам сооснователя Bodega Пола МакДональда, проработавшего в Google 13 лет, в будущем устройства компании сделают традиционные магазины ненужными: «Мы установим 100 000 аппаратов Bodega. Киоски будут встречаться через каждые 30 метров».
И не стоит недооценивать это заявление: у Bodega есть все необходимые ресурсы для стремительной экспансии. Среди инвесторов компании числятся члены руководства Facebook, Twitter, Dropbox, Google, а также представители крупных фондов.
В течение последних 10 месяцев компания тестировала киоски в 30 разных локациях. С сентября 50 точек Bodega откроется на Западном побережье, а затем и в других регионах. До конца 2018 года стартап планирует открыть свыше 1000 торговых автоматов.
Интересно, что проект продуман до мелочей. Используя машинное обучение, стартап планирует досконально изучить демографию микрорайонов и корректировать ассортимент киосков в зависимости от потребностей жителей. Так, согласно уже полученным на практике данным, в женских общежитиях наиболее востребованными товарами являются выпечка, средства для снятия макияжа и личной гигиены. В то же время, в жилых домах люди чаще всего приобретают туалетную бумагу, макароны и сахар.
«Изучив поведение покупателей, мы намерены выяснить, как различаются потребности людей в тех или иных товарах в зависимости от того, где они обитают», — говорит МакДональд.
Используя статистику и адаптировав предложение в каждом киоске под конкретную «целевую аудиторию», в компании надеются обеспечить себе постоянные продажи.
В дальнейшем Bodega намерены сотрудничать с крупными брендами, а также ставить киоски в оживленных точках города.
По словам стартаперов, основным преимуществом разработанной ими системы является ее дешевизна — поскольку новаторские киоски компактны, компания платит минимальную плату за аренду помещения. Кроме этого, система весьма недорога в обслуживании: единственные существенные затраты приходятся на ее монтаж.
С точки зрения покупателей, утверждает МакДональд, киоски Bogeda выгодны тем, что могут быть расположены к ним в непосредственной близости — ближе, чем любой другой магазин.
«Благодаря этому вам не нужно будет выходить из подъезда, чтобы что-нибудь приобрести, или ожидать доставку товара на дом», — утверждает МакДональд.
Как сообщается, на данном этапе стартап зарабатывает исключительно на непосредственных продажах. В дальнейшем новаторы намерены устраивать своего рода аукционы между производителями аналогичных товаров за право быть представленными на полках автоматизированных киосков.
Напоследок отметим, что Bodega — это очередной пример «уберизации», в результате которой привычные формы малого бизнеса истребляются и заменяются унифицированными сервисами. С одной стороны, услуги становятся более доступными и удобными. С другой стороны, нарушается устройство мелких сообществ, люди теряют привычные формы заработка — и, как следствие, растет безработица.
Источники: Fast Company, hightech.fm