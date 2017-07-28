Bollinger B1 — американский электрический внедорожник с брутальной внешностью, 360-сильным двигателем, максимальной скоростью 200 км/ч и запасом хода до 320 км

Американский стартап Bollinger Motors представил свою первую модель электромобиля B1, которую сами создатели окрестили «электрический спортивный грузовик (SUT) с исключительными внедорожными способностями».

Создатели отметили, что создавали Bollinger B1 с чистого листа, используя проверенные временем очертания классических внедорожников и легкий алюминиевый корпус. В результате, им удалось создать внедорожник с идеальной развесовкой между осями 50/50 и двумя электродвигателями над каждой из осей, которые обеспечивают постоянно подключенный полный привод.

Габариты внедорожника Bollinger B1 составляют: длина — 3,81 м, ширина — 19,43 м, высота — 1,87 м при весе 1,77 тонны. Гидропневматическая подвеска позволяет отрегулировать дорожный просвет в диапазоне от 25,4 до 50,8 см. Кабина подразумевает несколько режимов трансформации, включая превращение джипа в пикап, а также перевозку достаточно объемного (до 2690 литров) и тяжелого (2767 кг) груза.

Модель Bollinger B1 располагает двумя электродвигателями суммарной мощностью 360 л.с. (270 кВт) и крутящим моментом 640 Нм. Максимальная скорость составляет 205 км/ч (127 миль/ч), а разгон с 0 до почти 100 км/ч — 4,5 секунды. На выбор предлагаются две аккумуляторные батареи на 60 или 100 кВтч, которые обеспечивают пробег в 190 км (120 миль) или 320 км (200 миль) соответственно. На полную зарядку батарей потребуется 7,3 и 12,1 часов в обычном режиме или всего 45 минут и 75 минут при использовании скоростных станция заряда CHAdeMO (DC Fast).

В Bollinger Motors обещают назвать стоимость и конкретные сроки начала продаж своего электровнедорожника ближе к концу текущего года. При этом создатели Bollinger B1 собираются потратить на запуск серийного производства менее двух лет, начать собирать предзаказы уже в начале 2018 года (по $1000 с каждого заказчика), а в более отдаленном будущем — построить собственный завод в штате Нью-Йорк и открыть фирменные магазины в крупнейших городах США.

Источник: Bollinger Motors